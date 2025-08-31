Central Norte cayó frente a Gimnasia de Jujuy y no levanta cabeza

El "Lobo" jujeño se quedó con los tres puntos en un partido reñido, válido por la fecha 29 de la Primera Nacional. El único tanto del encuentro llegó a los 80 minutos por medio de Santiago Gabriel Camacho, que sentenció el 1 a 0 en el estadio 23 de Agosto.

Con este resultado, Central Norte se mantiene en la posición 14 de la Zona B con 33 puntos, mientras que Gimnasia suma una victoria clave en el torneo que, a la espera de otro resultado, lo posicionaen la punta de su zona. El próximo desafío para el "Cuervo" será el 7 de septiembre a las 17 horas, cuando se enfrente a Agropecuario.