Central Norte cayó frente a Gimnasia de Jujuy y no levanta cabeza

Federal A: Juventud Antoniana logró un triunfo clave contra Atlético Rafaela
Con un contundente 2 a 0 frente a Atlético Rafaela, Juventud Antoniana logró una victoria clave que lo posiciona mejor en la tabla y lo llena de esperanza.
Un gol cerca del final le dio a Gimnasia de Jujuy un valioso triunfo de local frente a Central Norte.Deportes31/08/2025Ivana Chañi
El "Lobo" jujeño se quedó con los tres puntos en un partido reñido, válido por la fecha 29 de la Primera Nacional. El único tanto del encuentro llegó a los 80 minutos por medio de Santiago Gabriel Camacho, que sentenció el 1 a 0 en el estadio 23 de Agosto.
Con este resultado, Central Norte se mantiene en la posición 14 de la Zona B con 33 puntos, mientras que Gimnasia suma una victoria clave en el torneo que, a la espera de otro resultado, lo posicionaen la punta de su zona. El próximo desafío para el "Cuervo" será el 7 de septiembre a las 17 horas, cuando se enfrente a Agropecuario.
Con un contundente 2 a 0 frente a Atlético Rafaela, Juventud Antoniana logró una victoria clave que lo posiciona mejor en la tabla y lo llena de esperanza.
Con una gran actuación en casa, Gimnasia y Tiro de Salta se impuso con autoridad ante Alvarado y consolidó su posición en la Primera Nacional.
El Xeneize venció 2-0 al Tiburón y sumó su tercera victoria consecutiva en el campeonato local.
El piloto argentino, tras una buena actuación que lo dejó en el puesto 11, se mostró autocrítico con la estrategia de su equipo, Alpine, y lamentó no haber logrado un punto en el Gran Premio de Países Bajos.
Aunque no logró sumar puntos, el piloto argentino, que había largado en el puesto 16, tuvo una buena performance y quedó seis puestos más arriba que su compañero de Alpine.
El australiano de McLaren mantuvo la primera posición durante las 72 vueltas y es más lider que nunca del campeonato de pilotos.
El Servicio Meteorológico Nacional informa el pronóstico para Salta capital este sábado 30 de agosto. La jornada se presenta con cielo parcialmente nublado y temperaturas agradables.
En la octava fecha Racing se medirá ante San Lorenzo el viernes 12 a las 19 horas, mientras que Estudiantes de La Plata recibirá a River el sábado 13 y Rosario Central será anfitrión de Boca el domingo 14.
El mensaje del Presidente se da en medio del escándalo de los audios que involucran a su hermana, Karina Milei y a Lule Menem.
El gobernador Gustavo Sáenz participó en la 35ª edición de la Maratón Solidaria “Corro por Vos”, donde expresó su preocupación por la quita de pensiones por discapacidad y pidió justicia para quienes fueron afectados.
El meteorólogo Edgardo Escobar informó en Aries que el ingreso de aire frío generará un descenso marcado de temperaturas. El viernes se esperan lluvias leves y existe una chance mínima de agua nieve en sectores altos de la ciudad.