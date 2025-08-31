Central Norte cayó frente a Gimnasia de Jujuy y no levanta cabeza

Un gol cerca del final le dio a Gimnasia de Jujuy un valioso triunfo de local frente a Central Norte.

Deportes31/08/2025Ivana ChañiIvana Chañi

Foto X Oficial Central Norte

El "Lobo" jujeño se quedó con los tres puntos en un partido reñido, válido por la fecha 29 de la Primera Nacional. El único tanto del encuentro llegó a los 80 minutos por medio de Santiago Gabriel Camacho, que sentenció el 1 a 0 en el estadio 23 de Agosto.

Con este resultado, Central Norte se mantiene en la posición 14 de la Zona B con 33 puntos, mientras que Gimnasia suma una victoria clave en el torneo que, a la espera de otro resultado, lo posicionaen la punta de su zona. El próximo desafío para el "Cuervo" será el 7 de septiembre a las 17 horas, cuando se enfrente a Agropecuario.

