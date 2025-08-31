La razón detrás de un fenómeno en aumento: Vientos más fuertes que en años anteriores

El meteorólogo Edgardo Escobar analizó en Aries el incremento de sistemas meteorológicos que provocan fuertes vientos y advirtió que representan un riesgo creciente.

Sociedad31/08/2025Ivana ChañiIvana Chañi

“Este año hemos tenido más ráfagas que en temporadas anteriores. Se están incrementando los fenómenos de baja presión en altura, las llamadas bajas segregadas o danas, que son muy peligrosas”, explicó el meteorólogo Edgardo Escobar, en diálogo con Qué Domingo por Aries.

Escobar remarcó que su impacto ya se sintió en el centro del país con severos temporales. “En Salta nos afecta con vientos fuertes en altura, sobre todo en la Puna, pero es un fenómeno que merece respeto porque puede generar consecuencias graves”, indicó.

El especialista también brindó recomendaciones: evitar salir cuando los vientos son intensos, no realizar actividades al aire libre, mantenerse alejados de árboles y estructuras que puedan caer, y tomar precauciones en los hogares. “Un objeto suelto puede transformarse en un peligro. Hay que estar atentos”, subrayó.

