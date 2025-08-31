La razón detrás de un fenómeno en aumento: Vientos más fuertes que en años anteriores

El programa que conecta la ciencia con el sector productivo convoca a investigadores y emprendedores a participar de su edición 2025. La iniciativa es gratuita y busca transformar desarrollos científicos en emprendimientos innovadores.
El meteorólogo Edgardo Escobar analizó en Aries el incremento de sistemas meteorológicos que provocan fuertes vientos y advirtió que representan un riesgo creciente.
“Este año hemos tenido más ráfagas que en temporadas anteriores. Se están incrementando los fenómenos de baja presión en altura, las llamadas bajas segregadas o danas, que son muy peligrosas”, explicó el meteorólogo Edgardo Escobar, en diálogo con Qué Domingo por Aries.
Escobar remarcó que su impacto ya se sintió en el centro del país con severos temporales. “En Salta nos afecta con vientos fuertes en altura, sobre todo en la Puna, pero es un fenómeno que merece respeto porque puede generar consecuencias graves”, indicó.
El especialista también brindó recomendaciones: evitar salir cuando los vientos son intensos, no realizar actividades al aire libre, mantenerse alejados de árboles y estructuras que puedan caer, y tomar precauciones en los hogares. “Un objeto suelto puede transformarse en un peligro. Hay que estar atentos”, subrayó.
De Rivadavia a las coimas en ANDIS: El eterno retorno de la corrupción en Argentina
Laura Colivadino Navarro, en su columna en Aries, repasó los hechos de corrupción que marcaron, y marcan, a la historia argentina. Pactos espurios hasta el 3% de Karina Milei.
El Servicio Meteorológico Nacional informa el pronóstico para Salta capital este sábado 30 de agosto. La jornada se presenta con cielo parcialmente nublado y temperaturas agradables.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por vientos intensos. Se esperan ráfagas de hasta 120 km/h en la zona de la cordillera salteña.
En la octava fecha Racing se medirá ante San Lorenzo el viernes 12 a las 19 horas, mientras que Estudiantes de La Plata recibirá a River el sábado 13 y Rosario Central será anfitrión de Boca el domingo 14.
Aguas del Norte informó sobre un corte programado de agua que afectará a varios barrios de la capital salteña. La interrupción del servicio se debe a trabajos de renovación en la red de acueductos.
El mensaje del Presidente se da en medio del escándalo de los audios que involucran a su hermana, Karina Milei y a Lule Menem.