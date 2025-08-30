Los trabajos de higiene y saneamiento se realizarán este sábado 30 desde las 13 hs en ambas dependencias. Luego no podrá haber visitas ni trámites administrativos. Las tareas se retomarán con normalidad el domingo.
Este domingo se realizará la Maratón de Hirpace “Corro por Vos”
Este domingo 31 de agosto a las 9, con largada y llegada en el Monumento a Güemes, se llevará a cabo la 35ª edición de la Maratón Solidaria “Corro por Vos”, organizada por Hirpace.Sociedad30/08/2025
La Maratón Solidaria “Corro por Vos” llega a su edición número 35, coincidiendo con el 60º aniversario de Hirpace (Hogar Instituto de Rehabilitación del Paralítico Cerebral).
El evento deportivo, social y solidario tendrá lugar este domingo 31 de agosto desde las 9 de la mañana, con largada y llegada en el tradicional Monumento a Güemes.
La jornada contempla dos modalidades: 10K competitivo: pensado para quienes buscan medir su resistencia en un circuito dinámico que recorrerá las principales calles de Salta y 3K participativo: una caminata recreativa ideal para compartir en familia o con amigos.
“Para la caminata junto a los niños, pueden hacerlo el domingo temprano con la participación de las familias en bicicletas, coches de bebés, disfraces, patines, roller etc””, señaló Luciana Vaquer una de las organizadoras.
Las inscripciones para la prueba de 10K y 3K se realizan en el siguiente link https://fcrunning.com.ar/. Las acreditaciones de los corredores (retiro de kits) será el sábado 30 de agosto, de 9:00 a 18:00 en el SUM de HIRPACE (Junín 385), mientras que para la caminata solidaria se admiten inscripciones hasta el mismo domingo 31 de agosto en el Monumento a Güemes.
Todos los que participen ya sea corriendo o colaborando con la compra de la pechera solidaria acceden automáticamente al sorteo de: Una moto, Bicicletas, Vouchers de viajes, estadías y premios sorpresa.
La Secretaría de Deportes acompaña esta iniciativa que une deporte, inclusión y solidaridad.
Talleres, juegos y sorpresas en Plaza Güemes, Paseo Balcarce y Paseo de los Poetas, con atención especial a los más pequeños.
Será este sábado. Ambos organismos no atenderán al público por tareas de fumigación para prevenir enfermedades y mantener un ambiente seguro para los animales y las personas.
De Rivadavia a las coimas en ANDIS: El eterno retorno de la corrupción en Argentina
Laura Colivadino Navarro, en su columna en Aries, repasó los hechos de corrupción que marcaron, y marcan, a la historia argentina. Pactos espurios hasta el 3% de Karina Milei.
Aguas del Norte garantiza agua potable en el Milagrito y festividad del Milagro
Camiones cisterna y puestos de hidratación se desplegaron en Salta para que peregrinos y vecinos no falten a la hidratación durante los eventos religiosos.
Los padres acompañaron a los chicos en el Milagrito y respaldaron el cambio de horario
Con un cambio de horario para cuidar a los más pequeños, el Milagrito de los Niños se vivió con la particularidad de su realización por la mañana.
Adorni habló de los audios atribuidos a Karina Milei: “Si son verdaderos, es un escándalo sin precedentes”Política29/08/2025
El vocero presidencial dijo que las grabaciones forman parte de una operación de desinformación destinada a desestabilizar al Gobierno. “Sería la primera vez que se graba a un funcionario en la Casa Rosada”, advirtió.
Filtraron un breve clip de la hermana del Presidente pidiendo "unidad" en la interna libertaria. Advierten que sería "la puntita" de más material por venir.
Alerta naranja por fuertes vientos en Salta: Ráfagas de hasta 120 km/h
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por vientos intensos. Se esperan ráfagas de hasta 120 km/h en la zona de la cordillera salteña.
Clásico de Avellaneda: Se confirmó la fecha y horario del Racing vs. IndependienteDeportes30/08/2025
En la octava fecha Racing se medirá ante San Lorenzo el viernes 12 a las 19 horas, mientras que Estudiantes de La Plata recibirá a River el sábado 13 y Rosario Central será anfitrión de Boca el domingo 14.
Barrios sin agua por obras de Aguas del Norte
Aguas del Norte informó sobre un corte programado de agua que afectará a varios barrios de la capital salteña. La interrupción del servicio se debe a trabajos de renovación en la red de acueductos.