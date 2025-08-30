Barrios sin agua por obras de Aguas del Norte

La empresa Aguas del Norte comunicó un corte programado del servicio de agua que se extenderá desde las 3 de la madrugada de hoy, 30 de agosto, hasta las 6 de la mañana del domingo, 31 de agosto. La interrupción se debe a trabajos de renovación de cañería en el acueducto, con el objetivo de optimizar el servicio.

La afectación incluye a múltiples barrios de la ciudad de Salta. Entre los principales sectores sin servicio se encuentran 1 de Mayo, 18 Viviendas IPV, Castañares, Ciudad del Milagro, Juan Pablo II, La Unión, Patricio Heitmann, Balneario, y varios grupos de viviendas en la zona.

Para mitigar los efectos de la interrupción, la empresa Aguas del Norte anunció que estará disponible un camión cisterna para la entrega de agua a los usuarios afectados, mientras duren los trabajos.