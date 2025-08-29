Maratón de Hirpace: SAETA habilita el boleto gratuito para corredores

SAETA otorgará el beneficio de un viaje gratuito a quienes participen en la Maratón de Hirpace este domingo 31 de agosto. La medida, que busca apoyar la iniciativa solidaria, tendrá vigencia entre las 8 y las 13 horas.

Para acceder a la gratuidad, los corredores solo deberán mostrar su pechera o remera oficial del evento al subir a las unidades. El beneficio estará habilitado en todas las líneas de SAETA que recorren el área Metropolitana.

La Maratón de Hirpace tiene como principal objetivo recaudar fondos para continuar con su labor de asistencia y cuidado a niños y jóvenes con discapacidad, promoviendo la solidaridad y la inclusión en la comunidad salteña.