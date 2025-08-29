Maratón de Hirpace: SAETA habilita el boleto gratuito para corredores

Este sábado habrá cortes de calles y filtros de tránsito por el Milagro de los JóvenesSalta29/08/2025
La Municipalidad informó el esquema de operativos para garantizar la seguridad vial durante las ceremonias religiosas previstas en la Catedral.
La actividad solidaria tendrá lugar este domingo 31 de agosto. El beneficio para los participantes regirá de 8 a 13 horas, informó la empresa.Salta29/08/2025Ivana Chañi
SAETA otorgará el beneficio de un viaje gratuito a quienes participen en la Maratón de Hirpace este domingo 31 de agosto. La medida, que busca apoyar la iniciativa solidaria, tendrá vigencia entre las 8 y las 13 horas.
Para acceder a la gratuidad, los corredores solo deberán mostrar su pechera o remera oficial del evento al subir a las unidades. El beneficio estará habilitado en todas las líneas de SAETA que recorren el área Metropolitana.
La Maratón de Hirpace tiene como principal objetivo recaudar fondos para continuar con su labor de asistencia y cuidado a niños y jóvenes con discapacidad, promoviendo la solidaridad y la inclusión en la comunidad salteña.
Talleres, juegos y sorpresas en Plaza Güemes, Paseo Balcarce y Paseo de los Poetas, con atención especial a los más pequeños.
La Comisión del Concejo Deliberante inició el análisis de las postulaciones. Se registraron impugnaciones y presentaciones fuera de término.
La convocatoria fue a partir de las nueve, por lo que se desplegará un amplio operativo de tránsito para resguardar la seguridad.
La Promoción LVIIº completó su capacitación con énfasis en disciplina, vocación de servicio y prácticas profesionales.
El dispositivo se implementará este viernes desde las nueve en el centro de la ciudad, con cortes y filtros en las inmediaciones de la Catedral, donde se espera una masiva participación escolar.
La ministra de Educación destacó que la selección dejará de hacerse por antigüedad y adelantó que los concursos alcanzarán a nivel inicial y secundario.
Los seguidores de la banda de rock argentino instalaron carpas y vehículos frente al estadio Delmi para asegurarse un lugar en las primeras filas durante el primero de tres shows que dará la banda en la provincia.
Guada Biella, quien figuraba como la siguiente en la lista, comunicó que no ocupará la banca vacante en el Concejo Deliberante de Salta.
El ministerio de Salud envió una orden para que estén listos para recibir a miles de soldados heridos. El plan prevé un escenario en el que Francia será la retaguardia de un conflicto generalizado en Europa.
El viernes 29 de agosto será día inhábil en los tribunales salteños, en conmemoración del Día del Abogado, establecido como feriado judicial desde 1967.