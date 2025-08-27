Por fumigación restringirán la atención en los cementerios municipales

La Municipalidad de Salta informó que este sábado 30, a partir de las 13 hs, los cementerios De La Santa Cruz y San Antonio de Padua permanecerán cerrados por tareas de mantenimiento, higiene y seguridad.

Durante la jornada se hará la correspondiente fumigación para prevenir la proliferación del mosquito transmisor del Dengue, Zika y Chikungunya y evitar la presencia de insectos, alimañas y roedores.

La atención y las tareas habituales se retomarán de manera normal el domingo 31 de 7 a 19 hs.