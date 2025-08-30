La exvicepresidenta contaba con un año adicional de seguridad. Sin embargo, el plazo había concluido el 21 de julio.
Asesinan a tiros a diputado ucraniano, el atacante huyó en bicicleta
Andri Parubi, miembro prominente del Parlamento y líder en los movimientos proeuropeos de su país, fue atacado en la calle por un hombre que huyó en bicicleta.El Mundo30/08/2025
El exportavoz del Parlamento ucraniano y actual diputado Andri Parubi fue asesinado a tiros este sábado, informaron las autoridades. Según los primeros antecedentes, el ataque ocurrió a eso del mediodía en la ciudad occidental de Leópolis. Parubi, de acuerdo con datos proporcionados por la Policía, murió en el lugar de los hechos a causa de la gravedad de sus heridas.
"El ministro de Interior Ihor Klimenko y el fiscal general Ruslan Kravchenko me han informado del horrible asesinato de Leópolis… Andri Parubi ha sido asesinado. Mis condolencias a su familia", dijo el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. "Se destinarán los recursos necesarios para la investigación y el castigo del asesino", agregó el mandatario.
Inicialmente la policía ucraniana había reportado un tiroteo en el distrito de Frankivskyi, y que "una personalidad pública y política y bastante conocida" había muerto. Poco después se confirmó que se trataba de Parubi, nacido en 1971 y quien había presidido el Parlamento ucraniano entre 2016 y 2019. La policía regional, la Policía Nacional ucraniana y el Servicio de Seguridad están investigando el crimen.
Objetivo de la desinformación rusa
Según la prensa ucraniana, Parubi recibió cinco impactos, aunque en el lugar la policía halló siete casquillos. Testigos señalaron que un hombre vestido de repartidor se acercó al diputado a bordo de una bicicleta eléctrica, y le disparó.
Parubii había participado en los movimientos proeuropeos en Ucrania, primero en la "Revolución Naranja" de 2004 y luego en la de Maidán en 2014, en el que incluso llegó a liderar unas fuerzas de autodefensa. En 2007 fue elegido por primera vez diputado, por el bloque Nuestra Ucrania - Autodefensa del Pueblo. Actualmente era miembro del partido de centroderecha Europa Solidaria, liderado por el expresidente Petro Poroshenko.
El político fue, entre febrero y agosto de 2014, secretario del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional. Su papel en ese cargo durante la ocupación ilegal de Crimea y la ofensiva de los prorrusos en el Donbás lo volvió un objetivo usual de la desinformación rusa.
Con información de EFE, AFP, Kyiv Post, Kyiv Independent
Estas diminutas criaturas provocan una de las picaduras más feroces del mundo animal.
Tensión en el Caribe: Un buque de guerra de EEUU cruzó el Canal de Panamá rumbo a VenezuelaEl Mundo30/08/2025
El USS Lake Erie se sumó al fuerte despliegue militar de Washington cerca de las costas venezolanas, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.
La jueza dio la razón a grupos defensores de los derechos de los migrantes, que aseguran que esas deportaciones violan el debido proceso.
Un total de 537 drones y 45 misiles fueron utilizados por las fuerzas agresoras, la mayor parte de los cuales fueron interceptados. Entre los lesionados hay tres niños.
El mandatario estadounidense continúa con la idea de reunir a los dos bandos en guerra, a pesar de la advertencia del presidente francés, Emmanuel Macron, quien dijo que "Putin está jugando con Trump" por no confirmar la reunión.
Fanáticos de Airbag acampan desde el domingo para la primera noche en Salta
Los seguidores de la banda de rock argentino instalaron carpas y vehículos frente al estadio Delmi para asegurarse un lugar en las primeras filas durante el primero de tres shows que dará la banda en la provincia.
Cada 29 de agosto se conmemora el nacimiento de Juan Bautista Alberdi y el aporte de los abogados al Estado de Derecho y la sociedad.
Aguas del Norte garantiza agua potable en el Milagrito y festividad del Milagro
Camiones cisterna y puestos de hidratación se desplegaron en Salta para que peregrinos y vecinos no falten a la hidratación durante los eventos religiosos.
Vuelos al exterior: un nuevo riesgo para el turismo nacional
La expansión de vuelos internacionales desde provincias argentinas genera entusiasmo, pero también preocupación: la conectividad aérea interna queda relegada, afectando el turismo local y las economías regionales.
Tras el escándalo de los audios, aparecen grabaciones de Karina Milei en una reunión privadaPolítica29/08/2025
La secretaria general de Presidencia ya había sido mencionada en otras grabaciones, pero aún no se había escuchado material adjudicado a ella sino sólo a Diego Spagnuolo.