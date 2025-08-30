Masivo ataque ruso deja un muerto y 22 heridos en Ucrania

La Fuerza Aérea de Ucrania informó este sábado que los agresores rusos lanzaron un masivo ataque contra el país, consistente en 537 drones y 45 misiles, de los cuales fueron interceptados 510 y 38, respectivamente. Cinco misiles y 24 drones golpearon siete localidades, mientras que los restos de los proyectiles abatidos por las defensas cayeron sobre 21 puntos distintos.

El jefe de la administración militar de la región de Zaporiyia, Ivan Fedorov, informó de al menos un fallecido y 22 heridos, entre ellos tres niños. "Los ataques rusos destruyeron viviendas y dañaron numerosas instalaciones, entre ellas cafeterías, gasolineras y empresas industriales", precisó. Un poco más al norte, la provincia central de Dnipropetrovsk también fue atacada, informó su gobernador, Sergii Lisak.

"Infraestructuras sufrieron daños en Dnipro y Pavlograd, lo que provocó incendios", dijo Lisak en referencia a dos de las principales ciudades de la zona. En la región de Kiev, en tanto, la compañía ferroviaria mencionó retrasos causados por daños provocados por los bombardeos. Más lejos del frente, la provincia de Volinia, en la frontera con Polonia, sufrió "un ataque masivo de drones" sin que de momento se registraran víctimas.

Refinerías rusas golpeadas

Mientras Rusia bombardea permanentemente infraestructura civil, Ucrania reivindicó esta jornada un ataque contra dos refinerías de petróleo, esenciales para el esfuerzo bélico desplegado por el régimen de Vladimir Putin. De acuerdo con las Fuerzas Armadas ucranianas, los bombardeos dañaron durante la madrugada refinerías ubicadas en Krasnodar y Syzran.

Hubo múltiples explosiones y un incendio en la refinería de Krasnodar, que producía tres millones de toneladas de petróleo ligero hasta antes del ataque. En tanto, la refinería de Syzran, en la región de Samara, también fue blanco de bombardeos. Esta infraestructura producía hasta ahora 8,5 millones de toneladas de combustible, de acuerdo con las cifras entregadas por las fuerzas ucranianas.

Con información de AFP, Reuters