La exvicepresidenta contaba con un año adicional de seguridad. Sin embargo, el plazo había concluido el 21 de julio.
Masivo ataque ruso deja un muerto y 22 heridos en Ucrania
Un total de 537 drones y 45 misiles fueron utilizados por las fuerzas agresoras, la mayor parte de los cuales fueron interceptados. Entre los lesionados hay tres niños.El Mundo30/08/2025
La Fuerza Aérea de Ucrania informó este sábado que los agresores rusos lanzaron un masivo ataque contra el país, consistente en 537 drones y 45 misiles, de los cuales fueron interceptados 510 y 38, respectivamente. Cinco misiles y 24 drones golpearon siete localidades, mientras que los restos de los proyectiles abatidos por las defensas cayeron sobre 21 puntos distintos.
El jefe de la administración militar de la región de Zaporiyia, Ivan Fedorov, informó de al menos un fallecido y 22 heridos, entre ellos tres niños. "Los ataques rusos destruyeron viviendas y dañaron numerosas instalaciones, entre ellas cafeterías, gasolineras y empresas industriales", precisó. Un poco más al norte, la provincia central de Dnipropetrovsk también fue atacada, informó su gobernador, Sergii Lisak.
"Infraestructuras sufrieron daños en Dnipro y Pavlograd, lo que provocó incendios", dijo Lisak en referencia a dos de las principales ciudades de la zona. En la región de Kiev, en tanto, la compañía ferroviaria mencionó retrasos causados por daños provocados por los bombardeos. Más lejos del frente, la provincia de Volinia, en la frontera con Polonia, sufrió "un ataque masivo de drones" sin que de momento se registraran víctimas.
Refinerías rusas golpeadas
Mientras Rusia bombardea permanentemente infraestructura civil, Ucrania reivindicó esta jornada un ataque contra dos refinerías de petróleo, esenciales para el esfuerzo bélico desplegado por el régimen de Vladimir Putin. De acuerdo con las Fuerzas Armadas ucranianas, los bombardeos dañaron durante la madrugada refinerías ubicadas en Krasnodar y Syzran.
Hubo múltiples explosiones y un incendio en la refinería de Krasnodar, que producía tres millones de toneladas de petróleo ligero hasta antes del ataque. En tanto, la refinería de Syzran, en la región de Samara, también fue blanco de bombardeos. Esta infraestructura producía hasta ahora 8,5 millones de toneladas de combustible, de acuerdo con las cifras entregadas por las fuerzas ucranianas.
Con información de AFP, Reuters
Estas diminutas criaturas provocan una de las picaduras más feroces del mundo animal.
Tensión en el Caribe: Un buque de guerra de EEUU cruzó el Canal de Panamá rumbo a VenezuelaEl Mundo30/08/2025
El USS Lake Erie se sumó al fuerte despliegue militar de Washington cerca de las costas venezolanas, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.
La jueza dio la razón a grupos defensores de los derechos de los migrantes, que aseguran que esas deportaciones violan el debido proceso.
Andri Parubi, miembro prominente del Parlamento y líder en los movimientos proeuropeos de su país, fue atacado en la calle por un hombre que huyó en bicicleta.
El mandatario estadounidense continúa con la idea de reunir a los dos bandos en guerra, a pesar de la advertencia del presidente francés, Emmanuel Macron, quien dijo que "Putin está jugando con Trump" por no confirmar la reunión.
Fanáticos de Airbag acampan desde el domingo para la primera noche en Salta
Los seguidores de la banda de rock argentino instalaron carpas y vehículos frente al estadio Delmi para asegurarse un lugar en las primeras filas durante el primero de tres shows que dará la banda en la provincia.
Cada 29 de agosto se conmemora el nacimiento de Juan Bautista Alberdi y el aporte de los abogados al Estado de Derecho y la sociedad.
Aguas del Norte garantiza agua potable en el Milagrito y festividad del Milagro
Camiones cisterna y puestos de hidratación se desplegaron en Salta para que peregrinos y vecinos no falten a la hidratación durante los eventos religiosos.
Vuelos al exterior: un nuevo riesgo para el turismo nacional
La expansión de vuelos internacionales desde provincias argentinas genera entusiasmo, pero también preocupación: la conectividad aérea interna queda relegada, afectando el turismo local y las economías regionales.
Tras el escándalo de los audios, aparecen grabaciones de Karina Milei en una reunión privadaPolítica29/08/2025
La secretaria general de Presidencia ya había sido mencionada en otras grabaciones, pero aún no se había escuchado material adjudicado a ella sino sólo a Diego Spagnuolo.