La suba de las tasas de interés comienza a mostrar un efecto colateral preocupante. La presión impositiva agrava el escenario.
Santa Rosa: Hay alerta por tormentas y lluvias en Buenos Aires y otras 10 provincias
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió advertencias de distinta intensidad para el centro y oeste del país, donde se esperan acumulados de hasta 100 milímetros.Argentina30/08/2025
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por lluvias y tormentas para Buenos Aires y otras 10 provincias donde se registrarán fuertes precipitaciones este sábado 30 de agosto, fecha que tradicionalmente se asocia con el fenómeno de Santa Rosa.
Las tormentas más intensas se pronostican para el centro y norte de San Luis y el centro de Córdoba, con acumulados de entre 50 y 100 milímetros. Además, pueden estar acompañadas granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora.
También se esperan tormentas, aunque con acumulados de hasta 50 milímetros, en zonas de Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, San Juan, La Rioja y Catamarca, además de lluvias intensas en Mendoza, Neuquén y Río Negro, que en las partes altas podrían darse en forma de agua mezclada con nieve.
En cuanto a la Ciudad de Buenos Aires, se espera un sábado mayormente nublado con baja amplitud térmica: mínima de 16° y máxima de 20°. Las lluvias aisladas llegarían recién en horas de la noche y se convertirían en tormentas aisladas para la mañana del domingo.
Con información de C5N
La Justicia obliga a Luis Caputo a revelar el acuerdo con el FMI por USD 20.000 millonesArgentina30/08/2025
La cartera económica que conduce Luis Caputo deberá entregar en un plazo de cinco días el expediente completo del DNU 179/2025.
Los datos surgen de una encuesta privada, que indicó además que un 56% piensa que el presidente, Javier Milei, debería ser sometido a juicio político.
De acuerdo con el reporte del organismo, para zonas con alerta amarilla, “el área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes".
La justicia avanza en la investigación por el esquema de corrupción que involucra a Karina Milei y la Droguería Suizo Argentina.
La reducción es de 5,49% y se aplica en septiembre.
Fanáticos de Airbag acampan desde el domingo para la primera noche en Salta
Los seguidores de la banda de rock argentino instalaron carpas y vehículos frente al estadio Delmi para asegurarse un lugar en las primeras filas durante el primero de tres shows que dará la banda en la provincia.
Cada 29 de agosto se conmemora el nacimiento de Juan Bautista Alberdi y el aporte de los abogados al Estado de Derecho y la sociedad.
Aguas del Norte garantiza agua potable en el Milagrito y festividad del Milagro
Camiones cisterna y puestos de hidratación se desplegaron en Salta para que peregrinos y vecinos no falten a la hidratación durante los eventos religiosos.
Vuelos al exterior: un nuevo riesgo para el turismo nacional
La expansión de vuelos internacionales desde provincias argentinas genera entusiasmo, pero también preocupación: la conectividad aérea interna queda relegada, afectando el turismo local y las economías regionales.
Tras el escándalo de los audios, aparecen grabaciones de Karina Milei en una reunión privadaPolítica29/08/2025
La secretaria general de Presidencia ya había sido mencionada en otras grabaciones, pero aún no se había escuchado material adjudicado a ella sino sólo a Diego Spagnuolo.