Santa Rosa: Hay alerta por tormentas y lluvias en Buenos Aires y otras 10 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió advertencias de distinta intensidad para el centro y oeste del país, donde se esperan acumulados de hasta 100 milímetros.

Argentina30/08/2025

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por lluvias y tormentas para Buenos Aires y otras 10 provincias donde se registrarán fuertes precipitaciones este sábado 30 de agosto, fecha que tradicionalmente se asocia con el fenómeno de Santa Rosa.
 
Las tormentas más intensas se pronostican para el centro y norte de San Luis y el centro de Córdoba, con acumulados de entre 50 y 100 milímetros. Además, pueden estar acompañadas granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora.

También se esperan tormentas, aunque con acumulados de hasta 50 milímetros, en zonas de Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, San Juan, La Rioja y Catamarca, además de lluvias intensas en Mendoza, Neuquén y Río Negro, que en las partes altas podrían darse en forma de agua mezclada con nieve.

En cuanto a la Ciudad de Buenos Aires, se espera un sábado mayormente nublado con baja amplitud térmica: mínima de 16° y máxima de 20°. Las lluvias aisladas llegarían recién en horas de la noche y se convertirían en tormentas aisladas para la mañana del domingo.

Con información de C5N

