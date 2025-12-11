La Comisión Nacional de Valores (CNV) estableció un nuevo régimen informativo mensual obligatorio para los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC) sobre sus pasivos financieros.
Vacaciones, despidos y huelgas: qué cambia con la reforma laboral que ya llegó al Congreso
El periodista legislativo Ricardo Mangano explicó en Aries los puntos centrales del proyecto de reforma laboral enviado por el Gobierno nacional al Congreso. Los cambios alcanzan vacaciones, banco de horas, indemnizaciones, remuneraciones y servicios esenciales.Argentina11/12/2025Ivana Chañi
El proyecto de reforma laboral que ingresó al Senado comenzó a generar debate público y político. El periodista legislativo Ricardo Mangano explicó en Aries los principales puntos del texto oficial, que reúne más de 190 artículos y modifica reglas históricas del trabajo en Argentina.
A continuación, una guía clara de los cambios más importantes.
1. Vacaciones: fraccionamiento y prioridad del empleador
Según Mangano, el proyecto mantiene los días de vacaciones actuales, pero introduce modificaciones en cómo se otorgan.
- Las vacaciones podrán dividirse, siempre que uno de los tramos tenga mínimo 7 días.
- El empleador debe permitir al menos una vez cada 3 años que el trabajador tome vacaciones en verano.
- Tomar vacaciones fuera del período tradicional (octubre–abril) requerirá una autorización especial.
Qué implica: las empresas tendrán mayor margen para organizar los descansos, lo que podría generar tensiones en algunos sectores.
2. Banco de horas: jornadas más largas, descanso más corto
El proyecto permite acuerdos individuales o colectivos para crear un banco de horas, en el que se compensan jornadas extensas con otras más cortas.
- Se podrán trabajar hasta 12 horas en días de alta demanda.
- Esas horas deberán compensarse dentro de la misma semana laboral.
- Debe haber 12 horas mínimas de descanso entre jornadas y 35 horas semanales.
Ejemplo: comercios en época navideña podrían prolongar horarios y compensar después.
3. Indemnizaciones: cambios en la base de cálculo
El proyecto propone un cambio estructural: reemplazar gradualmente el sistema actual por seguros sectoriales financiados por aportes patronales.
Además:
- Se excluyen del cálculo indemnizatorio los pagos extraordinarios, como viáticos o gratificaciones no habituales.
- El monto se basa en salario básico, sumas habituales y antigüedad.
- La base no podrá superar tres veces el salario promedio del convenio, y tiene un piso del 67% de ese valor.
- Se habilita el pago en cuotas bajo ciertas condiciones.
Para los despidos sin causa:
Textual: “La indemnización será de un mes de sueldo por cada año trabajado”, tomando solo conceptos remunerativos.
4. Salarios: sumas fijas o variables que no computan a la jubilación
El proyecto habilita que parte del salario se componga de sumas variables o bonos.
Mangano advirtió que estas sumas no aportan a la jubilación futura, por lo que pueden reducir beneficios previsionales a largo plazo.
5. Servicios esenciales y derecho a huelga
El texto redefine qué actividades son consideradas esenciales:
- 75% de actividad mínima: salud, energía, transporte y educación.
- 50%: logística, bancos y comercio digital.
Esto implica que el derecho a huelga en esos sectores quedaría limitado, porque la ley obliga a garantizar una actividad mínima.
6. Reforma a la Ley de Medios
Un punto inesperado señalado por Mangano fue la derogación del Título V de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522).
Textual: “El artículo 196 deroga el Título V de la Ley de Medios”.
Ese capítulo regula licencias, gravámenes y requisitos técnicos. Su eliminación abrirá un nuevo frente de controversia.
7. Escenario político: sin votos asegurados
En cuanto a la posibilidad de aprobar la reforma, Mangano fue categórico:
Textual: “La Libertad Avanza tiene solo 20 senadores y necesita 37. Todavía no”.
El periodista señaló que el Gobierno buscará acuerdos con gobernadores que, como el de Salta, se mostraron abiertos a debatir cambios laborales, aunque aún no fijaron posición sobre este proyecto.
El proyecto aborda cambios profundos en derechos laborales, organización de la jornada, remuneraciones, facultades sindicales y estructura del sistema de medios. Su aprobación dependerá de negociaciones que recién comienzan en el Congreso.
La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) simplificó los requisitos de control para la aviación comercial y general mediante dos Disposiciones, eliminando el Formulario de Declaración General para vuelos domésticos.
La certificación, si bien es provisional busca fomentar la bioeconomía nacional al destacar productos en etapa temprana de desarrollo.
La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) actualizó el valor de referencia utilizado para el cálculo de sanciones a $74.993,51, vigente a partir de diciembre de 2025.
La venta de autos 100% eléctricos en Argentina creció cerca de un 500% interanual en noviembre, un aumento sólido impulsado principalmente por el cupo de 50.000 unidades que permite la importación sin el arancel Mercosur.
La industria pesquera argentina, el octavo complejo exportador del país, solicitó formalmente al ministro Luis Caputo la eliminación o reducción de los derechos de exportación para recuperar la competitividad internacional.
Racing vs Estudiantes: mirá los precios de las entradas para la final del Clausura
Racing y Estudiantes jugarán la final en Santiago del Estero y ya se confirmó el esquema de venta de entradas a través de Deportick. La más cara, la Platea Oeste Norte para no socios, tendrá un valor de $150.000.
El sismo, que alcanzó una profundidad de 153 kilómetros, tuvo una onda expansiva que se sintió en un amplio radio geográfico como Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cúcuta y Tunja.
Alerta sanitaria: ANMAT retira del mercado instrumental quirúrgico sin origen claroArgentina10/12/2025
La fiscalización detectó productos de Smith & Nephew y Stryker que ingresaron al país por canales no oficiales.
Sorteo del Apertura 2026: Boca e Independiente juntos y River lidera una Zona B picante
La Liga Profesional definió este miércoles 10 de diciembre la composición de las dos zonas del Torneo Apertura 2026. Boca e Independiente compartirán grupo, mientras que River encabezará la Zona B junto a Racing.
Esta mañana en el Salón de Acuerdos de Ciudad Judicial, la Dra. Teresa Ovejero Cornejo fue reelegida Presidenta de la Corte de Justicia de Salta. La magistrada ejercerá esa función a partir del día de la fecha y hasta el 10 de diciembre de 2027.