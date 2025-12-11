Vacaciones, despidos y huelgas: qué cambia con la reforma laboral que ya llegó al Congreso

El proyecto de reforma laboral que ingresó al Senado comenzó a generar debate público y político. El periodista legislativo Ricardo Mangano explicó en Aries los principales puntos del texto oficial, que reúne más de 190 artículos y modifica reglas históricas del trabajo en Argentina.

A continuación, una guía clara de los cambios más importantes.

1. Vacaciones: fraccionamiento y prioridad del empleador

Según Mangano, el proyecto mantiene los días de vacaciones actuales, pero introduce modificaciones en cómo se otorgan.

Las vacaciones podrán dividirse, siempre que uno de los tramos tenga mínimo 7 días.

El empleador debe permitir al menos una vez cada 3 años que el trabajador tome vacaciones en verano.

Tomar vacaciones fuera del período tradicional (octubre–abril) requerirá una autorización especial.

Qué implica: las empresas tendrán mayor margen para organizar los descansos, lo que podría generar tensiones en algunos sectores.

2. Banco de horas: jornadas más largas, descanso más corto

El proyecto permite acuerdos individuales o colectivos para crear un banco de horas, en el que se compensan jornadas extensas con otras más cortas.

Se podrán trabajar hasta 12 horas en días de alta demanda.

Esas horas deberán compensarse dentro de la misma semana laboral.

Debe haber 12 horas mínimas de descanso entre jornadas y 35 horas semanales.

Ejemplo: comercios en época navideña podrían prolongar horarios y compensar después.

3. Indemnizaciones: cambios en la base de cálculo

El proyecto propone un cambio estructural: reemplazar gradualmente el sistema actual por seguros sectoriales financiados por aportes patronales.

Además:

Se excluyen del cálculo indemnizatorio los pagos extraordinarios, como viáticos o gratificaciones no habituales.

El monto se basa en salario básico, sumas habituales y antigüedad.

La base no podrá superar tres veces el salario promedio del convenio, y tiene un piso del 67% de ese valor.

Se habilita el pago en cuotas bajo ciertas condiciones.

Para los despidos sin causa:

Textual: “La indemnización será de un mes de sueldo por cada año trabajado”, tomando solo conceptos remunerativos.

4. Salarios: sumas fijas o variables que no computan a la jubilación

El proyecto habilita que parte del salario se componga de sumas variables o bonos.

Mangano advirtió que estas sumas no aportan a la jubilación futura, por lo que pueden reducir beneficios previsionales a largo plazo.

5. Servicios esenciales y derecho a huelga

El texto redefine qué actividades son consideradas esenciales:

75% de actividad mínima: salud, energía, transporte y educación.

50%: logística, bancos y comercio digital.

Esto implica que el derecho a huelga en esos sectores quedaría limitado, porque la ley obliga a garantizar una actividad mínima.

6. Reforma a la Ley de Medios

Un punto inesperado señalado por Mangano fue la derogación del Título V de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522).

Textual: “El artículo 196 deroga el Título V de la Ley de Medios”.

Ese capítulo regula licencias, gravámenes y requisitos técnicos. Su eliminación abrirá un nuevo frente de controversia.

7. Escenario político: sin votos asegurados

En cuanto a la posibilidad de aprobar la reforma, Mangano fue categórico:

Textual: “La Libertad Avanza tiene solo 20 senadores y necesita 37. Todavía no”.

El periodista señaló que el Gobierno buscará acuerdos con gobernadores que, como el de Salta, se mostraron abiertos a debatir cambios laborales, aunque aún no fijaron posición sobre este proyecto.

El proyecto aborda cambios profundos en derechos laborales, organización de la jornada, remuneraciones, facultades sindicales y estructura del sistema de medios. Su aprobación dependerá de negociaciones que recién comienzan en el Congreso.