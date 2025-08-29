Djokovic denunció el impacto del cannabis en el US Open: “Se siente en todas partes”

La legalización del consumo recreativo de cannabis en Nueva York en 2021 dejó su marca en el US Open, y ahora el aroma a marihuana se percibe de manera constante en las instalaciones de Flushing Meadows. Jugadores de todo el mundo, desde las pistas de entrenamiento hasta los partidos oficiales, han manifestado su incomodidad ante esta nueva realidad que afecta la concentración y el desarrollo del juego.

El serbio Novak Djokovic no dejó pasar la oportunidad para expresar su incomodidad con una de las particularidades del US Open: la constante presencia del olor a marihuana en Flushing Meadows. “Claro que se siente en todas partes. De hecho, se siente más que en ningún otro lugar. A algunos les molesta más, a otros menos, a mí personalmente tampoco me gusta ese olor, ni siquiera el hedor, pero aquí está permitido”, declaró el serbio, quien subrayó que este factor afecta tanto a las pistas de entrenamiento como a los partidos oficiales.