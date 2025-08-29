El número uno del mundo habló sobre el partido ante Juan Martín del Potro en los Juegos de Río y cómo transformó ese dolor en motivación.
Djokovic denunció el impacto del cannabis en el US Open: “Se siente en todas partes”
El serbio reveló cómo el olor a marihuana en Flushing Meadows afecta la concentración de los jugadores durante entrenamientos y partidos. A pesar de ello, aseguró que su foco sigue en avanzar en el torneo.Deportes29/08/2025
La legalización del consumo recreativo de cannabis en Nueva York en 2021 dejó su marca en el US Open, y ahora el aroma a marihuana se percibe de manera constante en las instalaciones de Flushing Meadows. Jugadores de todo el mundo, desde las pistas de entrenamiento hasta los partidos oficiales, han manifestado su incomodidad ante esta nueva realidad que afecta la concentración y el desarrollo del juego.
El serbio Novak Djokovic no dejó pasar la oportunidad para expresar su incomodidad con una de las particularidades del US Open: la constante presencia del olor a marihuana en Flushing Meadows. “Claro que se siente en todas partes. De hecho, se siente más que en ningún otro lugar. A algunos les molesta más, a otros menos, a mí personalmente tampoco me gusta ese olor, ni siquiera el hedor, pero aquí está permitido”, declaró el serbio, quien subrayó que este factor afecta tanto a las pistas de entrenamiento como a los partidos oficiales.
El joven delantero argentino, sin lugar el los "Diablos rojos", es nuevo jugador de los "Blues" en una operación que se cerró por más de U$S 50 millones.
El 'Millonario' y la 'Academia' se medirán en la próxima instancia, en un duelo con sabor especial. Será el reencuentro de Maxi Salas con su ex equipo.
Gran Premio de Países Bajos: Franco Colapinto finalizó en el puesto 18 en la primera práctica libreDeportes29/08/2025
El pilarense finalizó a 4 décimas de Pierre Gasly y por encima de Bearman y Antonelli, que no volvió a salir a pista tras un accidente. Así continúa el Gran Premio en Zandvoort
Definidos los cuartos de la Copa Argentina 2025: cruces confirmados y fechas de juegoDeportes29/08/2025
Finalizaron los octavos de final y ya están definidos los 8 mejores equipos del país. Todos los detalles.
El director técnico destacó la fortaleza del equipo para superar a Unión, pero reconoció que hay aspectos por mejorar de cara a los próximos desafíos.
Fiore anunció concursos para supervisores y directores tras años sin llamados
La ministra de Educación destacó que la selección dejará de hacerse por antigüedad y adelantó que los concursos alcanzarán a nivel inicial y secundario.
Fanáticos de Airbag acampan desde el domingo para la primera noche en Salta
Los seguidores de la banda de rock argentino instalaron carpas y vehículos frente al estadio Delmi para asegurarse un lugar en las primeras filas durante el primero de tres shows que dará la banda en la provincia.
Tras la renuncia de Del Frari, la negativa de Guada Biella, asumirá Linares
Guada Biella, quien figuraba como la siguiente en la lista, comunicó que no ocupará la banca vacante en el Concejo Deliberante de Salta.
Francia pide a sus hospitales que se preparen para la guerra, de aquí a marzo de 2026El Mundo28/08/2025
El ministerio de Salud envió una orden para que estén listos para recibir a miles de soldados heridos. El plan prevé un escenario en el que Francia será la retaguardia de un conflicto generalizado en Europa.
El viernes 29 de agosto será día inhábil en los tribunales salteños, en conmemoración del Día del Abogado, establecido como feriado judicial desde 1967.