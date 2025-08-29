El joven delantero argentino, sin lugar el los "Diablos rojos", es nuevo jugador de los "Blues" en una operación que se cerró por más de U$S 50 millones.
Definidos los cuartos de la Copa Argentina 2025: cruces confirmados y fechas de juego
Finalizaron los octavos de final y ya están definidos los 8 mejores equipos del país. Todos los detalles.Deportes29/08/2025
Luego del partido de River, este mismo jueves culminaron los octavos de final y se conocieron a todos los clubes que clasificaron a los cuartos de final de la Copa Argentina.
Tras intensos duelos y algunos batacazos, quedaron definidos los 8 mejores equipos del país, los cuales buscarán conquistar uno de los trofeos más importantes del fútbol argentino y asegurarse un boleto para la Copa Libertadores del próximo año.
Newell’s superó a Atlético Tucumán en un apasionante 3-2, Belgrano sorprendió al eliminar a Independiente con un 2-0, Argentinos Juniors y Lanús avanzaron tras vencer a Aldosivi y Huracán, respectivamente.
Por otra parte, Tigre protagonizó otra sorpresa al dejar afuera a San Lorenzo, Independiente Rivadavia eliminó a Central Córdoba de Rosario, Racing hizo lo propio con Riestra y, finalmente, River completó los clasificados al imponerse ante Unión.
Newell’s, Belgrano, Argentinos, Lanús, Tigre, Independiente Rivadavia, Racing y River, los ocho equipos clasificados
¿Cómo quedaron y cuándo se jugarán los cuartos de final de la Copa Argentina?
Tigre vs. Independiente Rivadavia - viernes 5 de septiembre - 21:15 horas - Estadio Coloso Marcelo Bielsa
Racing vs. River - (día, horario y sede a confirmar)
Belgrano vs. Newell's - miércoles 17 de septiembre - ( horario y sede a confirmar)
Lanús vs. Argentinos - lunes 8 de septiembre - ( horario y sede a confirmar)
Con información de 442
El 'Millonario' y la 'Academia' se medirán en la próxima instancia, en un duelo con sabor especial. Será el reencuentro de Maxi Salas con su ex equipo.
Gran Premio de Países Bajos: Franco Colapinto finalizó en el puesto 18 en la primera práctica libreDeportes29/08/2025
El pilarense finalizó a 4 décimas de Pierre Gasly y por encima de Bearman y Antonelli, que no volvió a salir a pista tras un accidente. Así continúa el Gran Premio en Zandvoort
El director técnico destacó la fortaleza del equipo para superar a Unión, pero reconoció que hay aspectos por mejorar de cara a los próximos desafíos.
Franco Armani atajó dos penales y fue héroe en Copa Argentina una semana después de lucirse en la tanda definitoria ante Libertad por Libertadores.
Scaloni anunció la lista de convocados de la Selección Argentina para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas
Marcos Acuña, Gonzalo Montiel y Valentín Carboni vuelven a la nómina oficial. José Manuel López, la “sorpresa”. Facundo Medina y Ángel Correa, los “cortados” de la prelista inicial de 31 jugadores. Además, el entrenador volvió a considerar a Claudio Echeverri, Alan Varela y Julio Soler.
Fiore anunció concursos para supervisores y directores tras años sin llamados
La ministra de Educación destacó que la selección dejará de hacerse por antigüedad y adelantó que los concursos alcanzarán a nivel inicial y secundario.
Fanáticos de Airbag acampan desde el domingo para la primera noche en Salta
Los seguidores de la banda de rock argentino instalaron carpas y vehículos frente al estadio Delmi para asegurarse un lugar en las primeras filas durante el primero de tres shows que dará la banda en la provincia.
La Justicia salteña trabaja en un protocolo para inteligencia artificial
El vicepresidente de la Corte de Justicia anunció que se creará un protocolo para el uso de inteligencia artificial en el ámbito judicial. El objetivo es evitar “sesgos” y “alucinaciones”.
Tras la renuncia de Del Frari, la negativa de Guada Biella, asumirá Linares
Guada Biella, quien figuraba como la siguiente en la lista, comunicó que no ocupará la banca vacante en el Concejo Deliberante de Salta.
El viernes 29 de agosto será día inhábil en los tribunales salteños, en conmemoración del Día del Abogado, establecido como feriado judicial desde 1967.