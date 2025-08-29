Definidos los cuartos de la Copa Argentina 2025: cruces confirmados y fechas de juego

Luego del partido de River, este mismo jueves culminaron los octavos de final y se conocieron a todos los clubes que clasificaron a los cuartos de final de la Copa Argentina.

Tras intensos duelos y algunos batacazos, quedaron definidos los 8 mejores equipos del país, los cuales buscarán conquistar uno de los trofeos más importantes del fútbol argentino y asegurarse un boleto para la Copa Libertadores del próximo año.

Newell’s superó a Atlético Tucumán en un apasionante 3-2, Belgrano sorprendió al eliminar a Independiente con un 2-0, Argentinos Juniors y Lanús avanzaron tras vencer a Aldosivi y Huracán, respectivamente.

Por otra parte, Tigre protagonizó otra sorpresa al dejar afuera a San Lorenzo, Independiente Rivadavia eliminó a Central Córdoba de Rosario, Racing hizo lo propio con Riestra y, finalmente, River completó los clasificados al imponerse ante Unión.

Newell’s, Belgrano, Argentinos, Lanús, Tigre, Independiente Rivadavia, Racing y River, los ocho equipos clasificados

¿Cómo quedaron y cuándo se jugarán los cuartos de final de la Copa Argentina?

Tigre vs. Independiente Rivadavia - viernes 5 de septiembre - 21:15 horas - Estadio Coloso Marcelo Bielsa

Racing vs. River - (día, horario y sede a confirmar)

Belgrano vs. Newell's - miércoles 17 de septiembre - ( horario y sede a confirmar)

Lanús vs. Argentinos - lunes 8 de septiembre - ( horario y sede a confirmar)

Con información de 442