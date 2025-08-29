Garnacho se va del United y será compañero de Enzo Fernández en Chelsea

El joven delantero argentino, sin lugar el los "Diablos rojos", es nuevo jugador de los "Blues" en una operación que se cerró por más de U$S 50 millones.

Deportes29/08/2025

El mercado de pases en Inglaterra tiene como gran protagonista a Alejandro Garnacho. El joven atacante argentino, una de las promesas más brillantes del Manchester United, está a punto de cambiar de rumbo y vestir la camiseta del Chelsea en un traspaso que sacude a la Premier League.

Según trascendió, el conjunto de Stamford Bridge presentó una oferta por £ 40.000.000, una cifra que dejó conformes a los dirigentes de los “Diablos Rojos”. El acuerdo entre clubes está prácticamente cerrado y, salvo un giro inesperado, Garnacho se mudará a Londres en los próximos días.

Del lado del futbolista no hay dudas: el argentino ya comunicó su deseo de sumarse a los “Blues”, lo que allanó el camino para destrabar la operación, mientras que en el conjunto londinense lo esperan no solo como una apuesta a futuro, sino también como una pieza clave para potenciar un ataque que busca renovarse tras una temporada irregular.

