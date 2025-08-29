Garnacho se va del United y será compañero de Enzo Fernández en Chelsea

El mercado de pases en Inglaterra tiene como gran protagonista a Alejandro Garnacho. El joven atacante argentino, una de las promesas más brillantes del Manchester United, está a punto de cambiar de rumbo y vestir la camiseta del Chelsea en un traspaso que sacude a la Premier League.

Según trascendió, el conjunto de Stamford Bridge presentó una oferta por £ 40.000.000, una cifra que dejó conformes a los dirigentes de los “Diablos Rojos”. El acuerdo entre clubes está prácticamente cerrado y, salvo un giro inesperado, Garnacho se mudará a Londres en los próximos días.

Del lado del futbolista no hay dudas: el argentino ya comunicó su deseo de sumarse a los “Blues”, lo que allanó el camino para destrabar la operación, mientras que en el conjunto londinense lo esperan no solo como una apuesta a futuro, sino también como una pieza clave para potenciar un ataque que busca renovarse tras una temporada irregular.