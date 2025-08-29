El número uno del mundo habló sobre el partido ante Juan Martín del Potro en los Juegos de Río y cómo transformó ese dolor en motivación.
Garnacho se va del United y será compañero de Enzo Fernández en Chelsea
El joven delantero argentino, sin lugar el los "Diablos rojos", es nuevo jugador de los "Blues" en una operación que se cerró por más de U$S 50 millones.Deportes29/08/2025
El mercado de pases en Inglaterra tiene como gran protagonista a Alejandro Garnacho. El joven atacante argentino, una de las promesas más brillantes del Manchester United, está a punto de cambiar de rumbo y vestir la camiseta del Chelsea en un traspaso que sacude a la Premier League.
Según trascendió, el conjunto de Stamford Bridge presentó una oferta por £ 40.000.000, una cifra que dejó conformes a los dirigentes de los “Diablos Rojos”. El acuerdo entre clubes está prácticamente cerrado y, salvo un giro inesperado, Garnacho se mudará a Londres en los próximos días.
Del lado del futbolista no hay dudas: el argentino ya comunicó su deseo de sumarse a los “Blues”, lo que allanó el camino para destrabar la operación, mientras que en el conjunto londinense lo esperan no solo como una apuesta a futuro, sino también como una pieza clave para potenciar un ataque que busca renovarse tras una temporada irregular.
Djokovic denunció el impacto del cannabis en el US Open: “Se siente en todas partes”Deportes29/08/2025
El serbio reveló cómo el olor a marihuana en Flushing Meadows afecta la concentración de los jugadores durante entrenamientos y partidos. A pesar de ello, aseguró que su foco sigue en avanzar en el torneo.
El 'Millonario' y la 'Academia' se medirán en la próxima instancia, en un duelo con sabor especial. Será el reencuentro de Maxi Salas con su ex equipo.
Gran Premio de Países Bajos: Franco Colapinto finalizó en el puesto 18 en la primera práctica libreDeportes29/08/2025
El pilarense finalizó a 4 décimas de Pierre Gasly y por encima de Bearman y Antonelli, que no volvió a salir a pista tras un accidente. Así continúa el Gran Premio en Zandvoort
Definidos los cuartos de la Copa Argentina 2025: cruces confirmados y fechas de juegoDeportes29/08/2025
Finalizaron los octavos de final y ya están definidos los 8 mejores equipos del país. Todos los detalles.
El director técnico destacó la fortaleza del equipo para superar a Unión, pero reconoció que hay aspectos por mejorar de cara a los próximos desafíos.
Fiore anunció concursos para supervisores y directores tras años sin llamados
La ministra de Educación destacó que la selección dejará de hacerse por antigüedad y adelantó que los concursos alcanzarán a nivel inicial y secundario.
Fanáticos de Airbag acampan desde el domingo para la primera noche en Salta
Los seguidores de la banda de rock argentino instalaron carpas y vehículos frente al estadio Delmi para asegurarse un lugar en las primeras filas durante el primero de tres shows que dará la banda en la provincia.
Tras la renuncia de Del Frari, la negativa de Guada Biella, asumirá Linares
Guada Biella, quien figuraba como la siguiente en la lista, comunicó que no ocupará la banca vacante en el Concejo Deliberante de Salta.
Francia pide a sus hospitales que se preparen para la guerra, de aquí a marzo de 2026El Mundo28/08/2025
El ministerio de Salud envió una orden para que estén listos para recibir a miles de soldados heridos. El plan prevé un escenario en el que Francia será la retaguardia de un conflicto generalizado en Europa.
El viernes 29 de agosto será día inhábil en los tribunales salteños, en conmemoración del Día del Abogado, establecido como feriado judicial desde 1967.