Gran Premio de Países Bajos: Franco Colapinto finalizó en el puesto 18 en la primera práctica libre

El pilarense finalizó a 4 décimas de Pierre Gasly y por encima de Bearman y Antonelli, que no volvió a salir a pista tras un accidente. Así continúa el Gran Premio en Zandvoort

Deportes29/08/2025

En el Circuito de Zandvoort de Países Bajos volvió la Fórmula 1 y Franco Colapinto que completó una buena FP1, en la que terminó en el puesto 18 a décimas de su compañero de equipo, Pierre Gasly, que terminó P10. 

El argentino saltó a pista con neumáticos medios, marcó un tiempo de 1:16,365, tras varios giros y una parada en pits para mejorar la suspensión delantera y mejoró su registro: 1:13.750, incluso por encima de Pierre. 

Transcurrida la media hora, con neumáticos blandos, el pilarense volvió a mejorar su tiempo, registró 1:12.276, pero quedó a 4 décimas del frances, que terminó dentro de los 10 mejores del primer entrenamiento. 

Así continúa el GP de Países Bajos
Viernes 29 de agosto
FP2: 11hs (hora Argentina)
Sábado 30 de agosto
FP3: 6:30 
Qualy: 11hs
Domingo 31 de agosto
Gran Premio: 10hs

