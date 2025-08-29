Gran Premio de Países Bajos: Franco Colapinto finalizó en el puesto 18 en la primera práctica libre

En el Circuito de Zandvoort de Países Bajos volvió la Fórmula 1 y Franco Colapinto que completó una buena FP1, en la que terminó en el puesto 18 a décimas de su compañero de equipo, Pierre Gasly, que terminó P10.

El argentino saltó a pista con neumáticos medios, marcó un tiempo de 1:16,365, tras varios giros y una parada en pits para mejorar la suspensión delantera y mejoró su registro: 1:13.750, incluso por encima de Pierre.

Transcurrida la media hora, con neumáticos blandos, el pilarense volvió a mejorar su tiempo, registró 1:12.276, pero quedó a 4 décimas del frances, que terminó dentro de los 10 mejores del primer entrenamiento.

Así continúa el GP de Países Bajos

Viernes 29 de agosto

FP2: 11hs (hora Argentina)

Sábado 30 de agosto

FP3: 6:30

Qualy: 11hs

Domingo 31 de agosto

Gran Premio: 10hs