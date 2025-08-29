El joven delantero argentino, sin lugar el los "Diablos rojos", es nuevo jugador de los "Blues" en una operación que se cerró por más de U$S 50 millones.
Gran Premio de Países Bajos: Franco Colapinto finalizó en el puesto 18 en la primera práctica libre
El pilarense finalizó a 4 décimas de Pierre Gasly y por encima de Bearman y Antonelli, que no volvió a salir a pista tras un accidente. Así continúa el Gran Premio en ZandvoortDeportes29/08/2025
En el Circuito de Zandvoort de Países Bajos volvió la Fórmula 1 y Franco Colapinto que completó una buena FP1, en la que terminó en el puesto 18 a décimas de su compañero de equipo, Pierre Gasly, que terminó P10.
El argentino saltó a pista con neumáticos medios, marcó un tiempo de 1:16,365, tras varios giros y una parada en pits para mejorar la suspensión delantera y mejoró su registro: 1:13.750, incluso por encima de Pierre.
Transcurrida la media hora, con neumáticos blandos, el pilarense volvió a mejorar su tiempo, registró 1:12.276, pero quedó a 4 décimas del frances, que terminó dentro de los 10 mejores del primer entrenamiento.
Así continúa el GP de Países Bajos
Viernes 29 de agosto
FP2: 11hs (hora Argentina)
Sábado 30 de agosto
FP3: 6:30
Qualy: 11hs
Domingo 31 de agosto
Gran Premio: 10hs
El 'Millonario' y la 'Academia' se medirán en la próxima instancia, en un duelo con sabor especial. Será el reencuentro de Maxi Salas con su ex equipo.
Definidos los cuartos de la Copa Argentina 2025: cruces confirmados y fechas de juegoDeportes29/08/2025
Finalizaron los octavos de final y ya están definidos los 8 mejores equipos del país. Todos los detalles.
El director técnico destacó la fortaleza del equipo para superar a Unión, pero reconoció que hay aspectos por mejorar de cara a los próximos desafíos.
Franco Armani atajó dos penales y fue héroe en Copa Argentina una semana después de lucirse en la tanda definitoria ante Libertad por Libertadores.
Scaloni anunció la lista de convocados de la Selección Argentina para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas
Marcos Acuña, Gonzalo Montiel y Valentín Carboni vuelven a la nómina oficial. José Manuel López, la “sorpresa”. Facundo Medina y Ángel Correa, los “cortados” de la prelista inicial de 31 jugadores. Además, el entrenador volvió a considerar a Claudio Echeverri, Alan Varela y Julio Soler.
Fiore anunció concursos para supervisores y directores tras años sin llamados
La ministra de Educación destacó que la selección dejará de hacerse por antigüedad y adelantó que los concursos alcanzarán a nivel inicial y secundario.
Fanáticos de Airbag acampan desde el domingo para la primera noche en Salta
Los seguidores de la banda de rock argentino instalaron carpas y vehículos frente al estadio Delmi para asegurarse un lugar en las primeras filas durante el primero de tres shows que dará la banda en la provincia.
La Justicia salteña trabaja en un protocolo para inteligencia artificial
El vicepresidente de la Corte de Justicia anunció que se creará un protocolo para el uso de inteligencia artificial en el ámbito judicial. El objetivo es evitar “sesgos” y “alucinaciones”.
Tras la renuncia de Del Frari, la negativa de Guada Biella, asumirá Linares
Guada Biella, quien figuraba como la siguiente en la lista, comunicó que no ocupará la banca vacante en el Concejo Deliberante de Salta.
El viernes 29 de agosto será día inhábil en los tribunales salteños, en conmemoración del Día del Abogado, establecido como feriado judicial desde 1967.