Elecciones nacionales: “La caída de imagen de Milei no garantiza una baja en votos”

En El Acople, el periodista Francisco D’Andrea sostuvo que el presidente Javier Milei atraviesa “una caída importante en la imagen”, pero aclaró que ese deterioro no siempre se refleja en la intención de voto. “La gente entra al cuarto oscuro y muchas veces termina votando algo que antes decía que no votaría, porque compara con el resto de la oferta electoral. Imagen no es lo mismo que intención de voto, y eso explica por qué muchas encuestas fallan”, señaló.
D’Andrea explicó que, en la actualidad, las consultas de opinión “preguntan más por espacios que por personas”, lo que marca un escenario distinto al de elecciones anteriores. “Se empieza a vislumbrar una elección de sellos más que de figuras individuales”, afirmó.
En el caso de Salta, el periodista describió un panorama polarizado: “Se ve una división cortante entre los que están con Milei y los que están en contra. Eso abre la posibilidad de que, si la caída en la imagen del presidente impacta realmente en el voto, se pueda hablar de una elección de tercios”.
Respecto a otras fuerzas políticas, D’Andrea consideró que Fuerza Patria “está mejor posicionado que el Partido de la Victoria” y que puede crecer a partir del arrastre nacional. “Una vez que empiece el bombardeo de la campaña nacional, sobre todo si les va bien en Buenos Aires, va a ser un efecto publicitario. Fuerza Patria arrancó en Salta con la figura de Urtubey, pero de a poco va a ir tomando protagonismo propio. De hecho, tanto Milei como sus candidatos ya hablan de ellos”, explicó.
En ese sentido, remarcó que la campaña oficialista en la provincia también muestra señales claras: “Hoy quien recorre las calles de Salta va a encontrar carteles grandes con el poncho, lo que marca un protagonismo fuerte del gobernador, a diferencia de la elección provincial, donde ahora salió con todo”.
