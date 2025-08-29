Marcela Jesús: "No vemos hartazgo de la política"

Marcela Jesús, candidata a diputada nacional por el Partido de la Victoria, dijo en el programa El Acople que los políticos deben estar más cerca de la gente. En este sentido, la candidata mencionó que no ve "hartazgo de la política", como se suele decir, y que la gente, al contrario, quiere tener contacto con los políticos.

En su experiencia, dijo que cuando el Partido de la Victoria fue a visitar la edición Potencia Tartagal, la gente se acercaba a pedir fotos y entrevistas, lo cual desmiente que la gente esté alejada de los políticos.

"Empezamos a caminar y era foto entrevista, foto entrevista... [La gente] te regalaba una empanada, un vaso de agua", contó la candidata.

"¿Dónde está eso que dice la gente?, depende de qué político", se preguntó Jesús.

En otro tramo de la entrevista, la candidata a ocupar una banca en la Cámara baja nacional en un crudo análisis de la situación social y económica que atraviesa el país, advirtió sobre el problema de los salteños para llegar a fin de mes, lo que los lleva a recurrir a medidas como el endeudamiento.

Finalmente, Marcela Jesús, convocó a los salteños a votar el Partido de la Victoria ya que, según dijo, es la "única lista que garantiza que va a votar con coherencia".