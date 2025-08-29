A pesar de la división del peronismo en tres bloques, el Partido de la Victoria se esfuerza en polarizar la elección con LLA. Desde el Kirchnerismo "duro" aseguran que la elección se define entre quienes están a favor y en contra de Milei.
Política Obrera advirtió que “el barco de Milei se hunde” y reclamó una salida socialista
El candidato a diputado nacional aseguró que la interna oficialista refleja una crisis terminal y denunció que el levantamiento del cepo solo provocó fuga de capitales y no atrajo inversiones.Cara a Cara29/08/2025
En Cara a Cara, con la conducción de Mario Ernesto Peña, el candidato a diputado nacional de Política Obrera, Julio Quintana, sostuvo que la administración de Javier Milei atraviesa “una suerte de default político acompañado de un potencial default económico”, en un contexto que definió como “terminal” para el esquema financiero impulsado por el oficialismo.
“El esquema Ponzi que armó el gobierno para beneficiar a un grupo de especuladores de la deuda está en una crisis terminal y llevó al gobierno, por ejemplo, a estatizar los bancos, siendo un gobierno que se reivindica libertario, porque hoy la mitad de los ingresos de los bancos están movilizados en el Banco Central como encajes”, señaló Quintana.
El dirigente cuestionó que esta política busca “sostener un dólar especulativo que beneficia la valorización de la deuda pública” y advirtió que está generando “una recesión brutal y un empobrecimiento generalizado”. Según indicó, desde que se levantó el cepo cambiario “se fueron 11.000 millones de dólares”, sin que se registraran inversiones.
En relación al escándalo de supuestas coimas que involucra a dirigentes del oficialismo, Quintana aseguró que “todos los caminos conducen a Karina Milei”, aunque también apuntó contra “la otra pata del triángulo de hierro, Santiago Caputo”.
“Esto demuestra que el barco se está hundiendo y las ratas comienzan a disparar para diferentes lados”, afirmó.
Para Quintana, el gobierno “ya no tiene autoridad para llevar adelante un ajuste contra la población trabajadora” y la elección que se avecina será determinante.
“El problema de votar una alternativa obrera y socialista no es solo de voluntad o convicción, sino una necesidad para dar una salida a este cuadro de crisis. No se sale sin un programa, una estrategia política y un interés social que represente al conjunto de la masa laboriosa del país. Y eso es lo que representa Política Obrera en esta elección”, concluyó.
Para Leavy, los incidentes con Milei fueron “armados” y hay una provocación a la gente
El senador nacional Sergio Leavy, criticó en Cara a Cara al presidente Javier Milei, a quien acusó de provocar a la sociedad y de incumplir promesas de campaña.
Quintana: “El peronismo busca salvar a un gobierno quebrado en vez de enfrentarlo”Cara a Cara29/08/2025
El candidato de Política Obrera criticó a la oposición tradicional por discutir un operativo de salvataje al oficialismo en plena crisis económica.
Leavy defendió a Cristina y cuestionó a los interventores del PJ
El senador Sergio Leavy aseguró en Cara a Cara que Cristina Kirchner mantiene el liderazgo de su espacio y que merece mayor respaldo político.
Leavy: “Siempre fui leal a un proyecto”
El senador nacional Sergio Leavy, candidato a renovar su banca por el Partido de la Victoria, aseguró en Cara a Cara que su rol legislativo fue clave para defender a los argentinos frente a las políticas del gobierno de Javier Milei.
Finanzas, no economía: Dib Ashur alertó por endeudamiento y pérdida de industria nacional
El ministro Dib Ashur sostuvo que el Gobierno nacional prioriza las finanzas por sobre la producción y advirtió sobre los riesgos de desindustrialización.
Fiore anunció concursos para supervisores y directores tras años sin llamados
La ministra de Educación destacó que la selección dejará de hacerse por antigüedad y adelantó que los concursos alcanzarán a nivel inicial y secundario.
Fanáticos de Airbag acampan desde el domingo para la primera noche en Salta
Los seguidores de la banda de rock argentino instalaron carpas y vehículos frente al estadio Delmi para asegurarse un lugar en las primeras filas durante el primero de tres shows que dará la banda en la provincia.
La Justicia salteña trabaja en un protocolo para inteligencia artificial
El vicepresidente de la Corte de Justicia anunció que se creará un protocolo para el uso de inteligencia artificial en el ámbito judicial. El objetivo es evitar “sesgos” y “alucinaciones”.
Álvarez contra Del Frari como defensor del pueblo: “No va a morder la mano que le da de comer”
La concejal presentó una impugnación contra la postulación de Martin Del Frari al puesto y sostuvo que no cumple los requisitos establecidos.
Tras la renuncia de Del Frari, la negativa de Guada Biella, asumirá Linares
Guada Biella, quien figuraba como la siguiente en la lista, comunicó que no ocupará la banca vacante en el Concejo Deliberante de Salta.