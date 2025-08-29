Política Obrera advirtió que “el barco de Milei se hunde” y reclamó una salida socialista

En Cara a Cara, con la conducción de Mario Ernesto Peña, el candidato a diputado nacional de Política Obrera, Julio Quintana, sostuvo que la administración de Javier Milei atraviesa “una suerte de default político acompañado de un potencial default económico”, en un contexto que definió como “terminal” para el esquema financiero impulsado por el oficialismo.

“El esquema Ponzi que armó el gobierno para beneficiar a un grupo de especuladores de la deuda está en una crisis terminal y llevó al gobierno, por ejemplo, a estatizar los bancos, siendo un gobierno que se reivindica libertario, porque hoy la mitad de los ingresos de los bancos están movilizados en el Banco Central como encajes”, señaló Quintana.

El dirigente cuestionó que esta política busca “sostener un dólar especulativo que beneficia la valorización de la deuda pública” y advirtió que está generando “una recesión brutal y un empobrecimiento generalizado”. Según indicó, desde que se levantó el cepo cambiario “se fueron 11.000 millones de dólares”, sin que se registraran inversiones.

En relación al escándalo de supuestas coimas que involucra a dirigentes del oficialismo, Quintana aseguró que “todos los caminos conducen a Karina Milei”, aunque también apuntó contra “la otra pata del triángulo de hierro, Santiago Caputo”.

“Esto demuestra que el barco se está hundiendo y las ratas comienzan a disparar para diferentes lados”, afirmó.

Para Quintana, el gobierno “ya no tiene autoridad para llevar adelante un ajuste contra la población trabajadora” y la elección que se avecina será determinante.

“El problema de votar una alternativa obrera y socialista no es solo de voluntad o convicción, sino una necesidad para dar una salida a este cuadro de crisis. No se sale sin un programa, una estrategia política y un interés social que represente al conjunto de la masa laboriosa del país. Y eso es lo que representa Política Obrera en esta elección”, concluyó.