Estudiantes salteños hicieron historia en la Copa Robótica Argentina

Salta hizo historia en la final nacional de la Copa Robótica Argentina 2025, desarrollada en la ciudad de Neuquén. Dos equipos de la Escuela de Educación Técnica N° 3138 “Albert Einstein” alcanzaron el podio al obtener el primer y el segundo puesto de la competencia.

El equipo Fenrir-La 2, del turno vespertino, se consagró campeón nacional 2025 en el ranking general, tras un desempeño destacado. Mientras que el equipo Diodo 1N3138, del turno tarde, obtuvo el segundo puesto en los Play Off 2025.

“Los chicos tienen una apertura y un nivel de dedicación al trabajo impresionante. Cuentan con laboratorio y con la infraestructura de la escuela, aunque, entre paréntesis tenemos 31 cargos que todavía no se cubrieron, a pesar de falencias, siempre vamos para adelante”, señaló la directora de la institución, Mercedes Sánchez, en diálogo con Aries.

Sobre la competencia, Sánchez relató que los equipos obtuvieron el mejor puntaje en un ranking general y que, en instancia de playoff, donde se forman alianzas con otros equipos por sorteo, los Salteños consiguieron podio junto a un equipo de Neuquén.

“Eran robots que tenían el objetivo de captar pelotitas, similar a un partido, con todo un protocolo de movimiento. Los robots van anotando tantos en diferentes momentos, por ejemplo, el robot tiene que intuitivamente, encontrar solo la pelota, después que el estudiante lo guíe con programación y sensores”, explicó.

Sánchez calificó de “histórica” la competencia, al ser la primera vez que Salta presenta dos equipos, y adelantó que otro grupo de estudiantes de la Técnica “Albert Einstein” viajarán para participar de otra competencia internacional.

“Hoy (jueves) parten a una competencia internacional que se hace en diferentes países, este año se hace en Bolivia, es una copa internacional de robótica. Ya están inscriptos y va a participar”, celebró.

Equipo Fenrir-La 2:

Mentoría del profesor César Nicolás Simesen Marrupe.

Integrado por: Daniel Maximiliano Flores Portal; Facundo Maximiliano Barrios Velázquez; Leslie del Milagro Skrivaneli y Bruno Ezequiel Ulloa Martínez.

Equipo Diodo 1N3138:

Mentoría del profesor Arnaldo Zerpa.

Integrado por: Damián Álvaro Arena; Rubén Daniel Tapia; Gerardo Esteban Tolaba y Benjamín Francisco Villagrán.