Protegerán y señalizarán ‘Los caminos del Milagro’

En la sesión ordinaria del Senado salteño, los legisladores aprobaron el proyecto de ley que establece la protección, promoción y señalización de ‘Los Caminos del Milagro’, es decir, de los caminos y rutas que utilizan los peregrinos para llegar a la Catedral capitalina en tiempos del Milagro.

“Es una expresión histórica y social de profundo arraigo en la identidad de nuestro pueblo”, aseguró Dani Nolasco, senador por La Poma, al momento de informar sobre la iniciativa.

Resaltó que se trata de los recorridos tradicionales que, año a año, hacen los peregrinos desde distintos lugares hacia la ciudad para participar de las festividades y destacó que se realizaran algunas modificaciones al proyecto.

“Ampliamos la perspectiva vinculándola no solo a lo religioso, sino a lo cultural”, aseguró el legislador.

Indicó, en tanto, que la norma abre la posibilidad a la firma de convenios con Municipios y organizaciones civiles y eclesiásticas para la puesta en valor de esos caminos y la señalización de los mismos.

“El objetivo es proteger el patrimonio intangible, el reconocimiento oficial de esta tradición y manifestación masiva, fortaleciendo los valores de pertenencia”, finalizó Nolasco.

El proyecto, aprobado, pasa a Diputados en revisión.