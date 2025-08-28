Se completaron las 80 vacantes que quedaban para la Feria del Milagro

En tan solo un día se completaron las 80 vacantes que quedaban para preinscribirse en la Feria del Milagro. Los feriantes pudieron anotarse luego de que otros puesteros no cumplieron con los requisitos.

Ahora se revisará que los preinscriptos tengan todo en orden y, si es así, quedaría completo el cupo de 700 puestos. Los stands podrán instalarse del 11 al 15 de septiembre y no se permitirá que se anoten por menos días.

Cabe aclarar que los puestos se asignan por sorteo, que será transmitido por los canales oficiales de la Municipalidad el 3 de septiembre a las 9 am. Se trata de la feria más grande de la provincia, que el año pasado rompió récord de visitantes y ventas. Desde el área manifestaron que la gran demanda que genera la feria del Milagro llevó a una necesidad impostergable de modernizar el sistema de preinscripción.

La tradicional Feria del Milagro, al igual que el año pasado, se llevará a cabo en el parque San Martín para garantizar la comodidad de los feriantes y del público.