En pleno centro, un hombre se descompensó y murió

Este jueves por la mañana, en pleno centro salteño, un hombre de aproximadamente 65 años sufrió una descompensación dentro de la confitería Teuco, ubicada en inmediaciones de la plaza 9 de Julio.

El episodio ocurrió cerca de las 11 y alarmó a clientes y transeúntes, que de inmediato dieron aviso al sistema de emergencias y a la Policía.

Según informó InformateSalta, personal policial señaló que, pese a la rápida asistencia, el hombre habría perdido la vida en el lugar. La zona permaneció por varios minutos con presencia de personal policial y equipos médicos, mientras se aguardaba la intervención de las dependencias correspondientes.