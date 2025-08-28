En pleno centro, un hombre se descompensó y murió

El hombre, de unos 65 años, se descompuso en el local Teuco, frente a la plaza 9 de Julio. Pese a la rápida intervención médica, perdió la vida en el lugar.

Salta28/08/2025

Este jueves por la mañana, en pleno centro salteño, un hombre de aproximadamente 65 años sufrió una descompensación dentro de la confitería Teuco, ubicada en inmediaciones de la plaza 9 de Julio.

El episodio ocurrió cerca de las 11 y alarmó a clientes y transeúntes, que de inmediato dieron aviso al sistema de emergencias y a la Policía.

Según informó InformateSalta, personal policial señaló que, pese a la rápida asistencia, el hombre habría perdido la vida en el lugar. La zona permaneció por varios minutos con presencia de personal policial y equipos médicos, mientras se aguardaba la intervención de las dependencias correspondientes.

