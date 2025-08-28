Rebak: “Nunca vi tantas personas postulándose a Defensor del Pueblo”

Por Aries, el periodista parlamentario Gerardo Rebak se refirió al proceso de selección del Defensor del Pueblo en la ciudad, y aseguró que la concurrencia de candidatos fue histórica. “Nunca vi la cantidad de gente que se presentó así, podría ser que esté equivocado, habría que revisar las anteriores convocatorias, pero nunca vi 23, 24, 25 personas presentándose, y entre ellos un concejal”, dijo.

Rebak recordó antecedentes similares, como la postulación del concejal Martín Ávila entre 2011 y 2013, y señaló que ahora se repite la situación con Del Flari, quien renunció a su cargo para aspirar al puesto.

El periodista destacó la trayectoria de algunos candidatos, como Ramiro Angulo, y fue calificado como “muy accesible para la información”. Sin embargo, subrayó que el proceso se ve condicionado por cambios políticos inminentes.

“La gente de La Libertad Avanza va a manejar la convención porque tienen mayoría en marzo, y van a cambiar todo lo vinculado al Defensor del Pueblo, que hoy tiene problemas de legitimación activa”, explicó Rebak. Según el periodista, esto genera un escenario donde la nueva normativa podría dejar fuera de funciones al candidato electo si se elige antes de la reforma de la Carta Orgánica.