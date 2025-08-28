El hombre, de unos 65 años, se descompuso en el local Teuco, frente a la plaza 9 de Julio. Pese a la rápida intervención médica, perdió la vida en el lugar.
Rebak: “Nunca vi tantas personas postulándose a Defensor del Pueblo”
El periodista parlamentario resaltó la inédita concurrencia y explicó cómo la reforma de la Carta Orgánica influye en la elección del cargo.Salta28/08/2025Agustina Tolaba
Por Aries, el periodista parlamentario Gerardo Rebak se refirió al proceso de selección del Defensor del Pueblo en la ciudad, y aseguró que la concurrencia de candidatos fue histórica. “Nunca vi la cantidad de gente que se presentó así, podría ser que esté equivocado, habría que revisar las anteriores convocatorias, pero nunca vi 23, 24, 25 personas presentándose, y entre ellos un concejal”, dijo.
Rebak recordó antecedentes similares, como la postulación del concejal Martín Ávila entre 2011 y 2013, y señaló que ahora se repite la situación con Del Flari, quien renunció a su cargo para aspirar al puesto.
El periodista destacó la trayectoria de algunos candidatos, como Ramiro Angulo, y fue calificado como “muy accesible para la información”. Sin embargo, subrayó que el proceso se ve condicionado por cambios políticos inminentes.
“La gente de La Libertad Avanza va a manejar la convención porque tienen mayoría en marzo, y van a cambiar todo lo vinculado al Defensor del Pueblo, que hoy tiene problemas de legitimación activa”, explicó Rebak. Según el periodista, esto genera un escenario donde la nueva normativa podría dejar fuera de funciones al candidato electo si se elige antes de la reforma de la Carta Orgánica.
Gauffín pide que el IPS dé a conocer la auditoría contable
En diálogo con Aries, el diputado y querellante en la causa por presuntas irregularidades en el IPS señaló que aún no recibió información sobre la auditoría.
Entre Urquiza y San Martín, se retiran escombros del subsuelo del mercado, con tránsito regulado y recomendaciones de precaución para conductores.
Alerta en Salta por listeriosis: advierten sobre el consumo de lácteos y fiambres caseros
La bacteria Listeria se transmite a través de productos no pasteurizados y representa un riesgo grave para personas mayores, niños pequeños y pacientes con enfermedades crónicas.
El despliegue se hará en espacios geográficos determinados por una mesa de coordinación interministerial creada junto al Ministerio de Seguridad Nacional.
Fanáticos de Airbag acampan desde el domingo para la primera noche en Salta
Los seguidores de la banda de rock argentino instalaron carpas y vehículos frente al estadio Delmi para asegurarse un lugar en las primeras filas durante el primero de tres shows que dará la banda en la provincia.
Elecciones 2025: Este es el orden de las listas en la Boleta Única Papel
Este miércoles 27 de agosto se realizó el sorteo para determinar el orden de las nueve listas oficializadas que participarán en las elecciones nacionales del 26 de octubre.
El presidente Néstor Grindetti le contará a los socios este mediodía los puntos más importantes de la presentación que hizo el club ante Conmebol. En los próximos días se conocerá el castigo de la entidad.
Renunció Martín del Frari, quiere ser Defensor del Pueblo
El concejal, quien se postuló para cubrir el cargo de la Defensoría del Pueblo, presentó su renuncia este miércoles.
Comercio: amplían el horario de carga y descarga de mercadería en el centro de la ciudadSalta27/08/2025
Concejales aprobaron modificaciones a la ordenanza del 2012 ampliando, de esta manera, el horario en que los vehículos pueden cargan y descargan mercadería en los comercios del centro salteño.
Marocco adelantó que trabaja en la posibilidad de una nueva Reforma ConstitucionalPolítica27/08/2025
El Vicegobernador salteño anunció que trabaja con un grupo de asesores en una nueva Reforma de la Constitución; si bien no profundizó en la descripción de los cambios, adelantó que evalúa la supresión de las elecciones de medio término.