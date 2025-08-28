Detuvieron a dos sospechosos por el ataque a Milei en Lomas de Zamora

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó durante la conferencia de prensa de este miércoles que dos personas fueron detenidas luego de los ataques contra el presidente Javier Milei en Lomas de Zamora. Ambas se encuentran a disposición de la justicia para ser investigadas y juzgadas.

"Dos personas fueron detenidas y ya se encuentra a disposición de la justicia por atentar contra el Presidente de la Nación y la comitiva que lo acompañaba durante su actividad en Lomas de Zamora durante el día de ayer", resaltó Adorni, quien además aclaró que Milei "se encuentra en excelente estado de salud, trabajando en la quinta de Olivos".

En cuanto a la posición que tomó el oficialismo al referirse a un intento de magnicidio, el vocero aseguró: "No se va a decretar ningún feriado nacional por los hechos acontecidos en el día de ayer".

Las críticas contra la oposición

Adorni también se encargó de apuntar duramente contra la oposición luego de lo acontecido en el sur del conurbano bonaerense: "Sorprende el silencio de algunos paladines de la democracia y los DDHH con vocación selectiva para repudiar atentados".

"Esta es la Argentina que sostiene la vieja política, la de las piedras y los botellazos, la de salvajes sin escrúpulos para atentar contra la vida humana, es la Argentina de la barbarie que no puede soportar que se haya desplomado la inflación y que 12 millones de personas hayan salido de la pobreza", agregó.

"Hoy hay otra Argentina, la de verdad, la original, sostenida por el esfuerzo y el trabajo de los argentinos de bien. Su marcha hacia la libertad, pese a que muchos no queiran que así ocurra, es irrefrenable", remarcó el vocero.

Con información de Ámbito