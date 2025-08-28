Nación confirmó que la TV Pública planea transmitir el Mundial 2026

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que el Gobierno está "llevando adelante las gestiones" para que la TV Pública pueda transmitir el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, y atribuyó las versiones que indicaban lo contrario a "un intento de desprestigiar la gestión".

De esta manera, el también secretario de Comunicación y Medios desmintió la información que circuló en las últimas horas según la cual, por primera vez en 52 años y en un contexto de recortes en los medios públicos, la emisora estatal planeaba no comprar los derechos de transmisión de la Copa del Mundo.

"Entre otras cuestiones insólitas de la Argentina del pasado que se resiste a quedar atrás, en este momento se está realizando una manifestación en defensa de los medios públicos; medios públicos que, por cierto, están a mi cargo. Quiero contarles que los medios públicos siguen funcionando, por si no se enteraron", ironizó este jueves en conferencia de prensa.

"Además, han operado mediáticamente diciendo que la Televisión Pública no va a transmitir el Mundial del año que viene. Esto es falso. De hecho, personalmente estoy llevando adelante las gestiones para que los argentinos puedan ver el Mundial de 2026 de la manera más eficiente posible", sostuvo el funcionario.

"Incluso los datos que han dado de otros Mundiales también han sido falsos, una fake news y un intento de desprestigiar la gestión de gobierno", concluyó. La secretaría de Adorni tiene tiempo hasta diciembre para cerrar las negociaciones.

Esta semana, fuentes del Ejecutivo habían indicado a distintos medios que el Gobierno no planeaba comprar los derechos de transmisión por cuestiones económicas. "No vamos a gastar u$s7 millones en fútbol", fue el argumento, enmarcado en los recortes que se vienen aplicando en los medios públicos.

Con información de C5N