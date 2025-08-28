A un año del inicio del proceso, el Ejecutivo extendió nuevamente el plazo para completar la reestructuración de la empresa estatal.
Nación confirmó que la TV Pública planea transmitir el Mundial 2026
El vocero presidencial aseguró que está "llevando adelante las gestiones" para adquirir los derechos de transmisión, luego de que trascendiera que no se iba a licitar la televisación abierta.Argentina28/08/2025
El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que el Gobierno está "llevando adelante las gestiones" para que la TV Pública pueda transmitir el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, y atribuyó las versiones que indicaban lo contrario a "un intento de desprestigiar la gestión".
De esta manera, el también secretario de Comunicación y Medios desmintió la información que circuló en las últimas horas según la cual, por primera vez en 52 años y en un contexto de recortes en los medios públicos, la emisora estatal planeaba no comprar los derechos de transmisión de la Copa del Mundo.
"Entre otras cuestiones insólitas de la Argentina del pasado que se resiste a quedar atrás, en este momento se está realizando una manifestación en defensa de los medios públicos; medios públicos que, por cierto, están a mi cargo. Quiero contarles que los medios públicos siguen funcionando, por si no se enteraron", ironizó este jueves en conferencia de prensa.
"Además, han operado mediáticamente diciendo que la Televisión Pública no va a transmitir el Mundial del año que viene. Esto es falso. De hecho, personalmente estoy llevando adelante las gestiones para que los argentinos puedan ver el Mundial de 2026 de la manera más eficiente posible", sostuvo el funcionario.
"Incluso los datos que han dado de otros Mundiales también han sido falsos, una fake news y un intento de desprestigiar la gestión de gobierno", concluyó. La secretaría de Adorni tiene tiempo hasta diciembre para cerrar las negociaciones.
Esta semana, fuentes del Ejecutivo habían indicado a distintos medios que el Gobierno no planeaba comprar los derechos de transmisión por cuestiones económicas. "No vamos a gastar u$s7 millones en fútbol", fue el argumento, enmarcado en los recortes que se vienen aplicando en los medios públicos.
Con información de C5N
Más de 8,8 millones de trabajadores desempeñan empleos no registrados, mientras la creación de empleo formal sigue siendo limitada.
Las medidas de fuerza se habían iniciado el pasado viernes 22, continuó el domingo 24 y ayer martes, día en que, particularmente, hubo 15.000 pasajeros afectados solo de Aerolíneas Argentinas.
El presidente de Leasing Argentina, Ramiro Baré, destacó: “Se trata de un paso muy importante que mejora la competitividad del instrumento y amplía las posibilidades de acceso al financiamiento”.
La jueza del Distrito Sur confirmó que el país debe entregar correos y mensajes de funcionarios, mientras evalúa apelar ante la Corte de Apelaciones.
La Agencia de Discapacidad habría comprado medicamentos con un sobreprecio de 27%Argentina28/08/2025
Son datos preliminares de un relevamiento que compara la adquisición de un grupo de medicamentos por parte del organismo que manejaba Diego Spagnuolo y el Ministerio de Salud.
Elecciones 2025: Este es el orden de las listas en la Boleta Única Papel
Este miércoles 27 de agosto se realizó el sorteo para determinar el orden de las nueve listas oficializadas que participarán en las elecciones nacionales del 26 de octubre.
El presidente Néstor Grindetti le contará a los socios este mediodía los puntos más importantes de la presentación que hizo el club ante Conmebol. En los próximos días se conocerá el castigo de la entidad.
Renunció Martín del Frari, quiere ser Defensor del Pueblo
El concejal, quien se postuló para cubrir el cargo de la Defensoría del Pueblo, presentó su renuncia este miércoles.
Comercio: amplían el horario de carga y descarga de mercadería en el centro de la ciudadSalta27/08/2025
Concejales aprobaron modificaciones a la ordenanza del 2012 ampliando, de esta manera, el horario en que los vehículos pueden cargan y descargan mercadería en los comercios del centro salteño.
Marocco adelantó que trabaja en la posibilidad de una nueva Reforma ConstitucionalPolítica27/08/2025
El Vicegobernador salteño anunció que trabaja con un grupo de asesores en una nueva Reforma de la Constitución; si bien no profundizó en la descripción de los cambios, adelantó que evalúa la supresión de las elecciones de medio término.