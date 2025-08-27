Comercio: amplían el horario de carga y descarga de mercadería en el centro de la ciudad

En sesión ordinaria, el Concejo Deliberante capitalino aprobó modificaciones a la ordenanza 14.422, ordenanza que aborda los inconvenientes que causan los vehículos que cargan y descarga mercadería en locales del centro de la ciudad.

“Es un proyecto que surge de la necesidad de los comerciantes”, aseguró Gustavo Farquharson al momento de informar sobre los cambios, reconociendo que era necesario actualizar la norma del año 2012 para contribuir con el comercio.

En este sentido, informó que la iniciativa prevé ampliar el espectro horario para poder realizar carga y descarga de productos, ya que el horario actual es sumamente acotado y perjudicial para los comerciantes.

“Ampliar el horario de carga y descarga permitirá mejorar el servicio, dejando una franja donde se prohíbe la actividad, que es el horario pico”, sostuvo.

Finalmente, explicó que, a partir de estos cambios, la nueva franja horaria donde queda prohibida la actividad descripta es de 12:00 a 14:30 y de 18:00 a 21:30, de lunes a viernes.