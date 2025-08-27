Los trabajos de higiene y saneamiento se realizarán este sábado 30 desde las 13 hs en ambas dependencias. Luego no podrá haber visitas ni trámites administrativos. Las tareas se retomarán con normalidad el domingo.
Comercio: amplían el horario de carga y descarga de mercadería en el centro de la ciudad
Concejales aprobaron modificaciones a la ordenanza del 2012 ampliando, de esta manera, el horario en que los vehículos pueden cargan y descargan mercadería en los comercios del centro salteño.Salta27/08/2025
En sesión ordinaria, el Concejo Deliberante capitalino aprobó modificaciones a la ordenanza 14.422, ordenanza que aborda los inconvenientes que causan los vehículos que cargan y descarga mercadería en locales del centro de la ciudad.
“Es un proyecto que surge de la necesidad de los comerciantes”, aseguró Gustavo Farquharson al momento de informar sobre los cambios, reconociendo que era necesario actualizar la norma del año 2012 para contribuir con el comercio.
En este sentido, informó que la iniciativa prevé ampliar el espectro horario para poder realizar carga y descarga de productos, ya que el horario actual es sumamente acotado y perjudicial para los comerciantes.
“Ampliar el horario de carga y descarga permitirá mejorar el servicio, dejando una franja donde se prohíbe la actividad, que es el horario pico”, sostuvo.
Finalmente, explicó que, a partir de estos cambios, la nueva franja horaria donde queda prohibida la actividad descripta es de 12:00 a 14:30 y de 18:00 a 21:30, de lunes a viernes.
La Dirección de Defensa del Consumidor y Atención al Inquilino municipal realizará asesorías gratuitas el 27, 28 y 29 de agosto en la UNSa. "Se celebran contratos de locación que reúnen las voluntades de las partes y hay un silencio normativo que tratamos de integrar, informando”, expresaron.
En las últimas horas se viralizó un video que conduce a un número de celular externo al municipio, el cual se utiliza para realizar acciones fraudulentas.
Una vez empalmados los nuevos caños, se completará la obra con la colocación en la nueva traza y conexión al sistema del Acueducto Norte, para lo cual se interrumpirá el servicio durante el día sábado 30 de agosto desde la madrugada.
Renunció Martín del Frari, quiere ser Defensor del Pueblo
El concejal, quien se postuló para cubrir el cargo de la Defensoría del Pueblo, presentó su renuncia este miércoles.
Litio en Salta: El proyecto Rincón de Río Tinto obtuvo la Declaración de Impacto AmbientalSalta27/08/2025
La Secretaría de Minería y Energía emitió la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el proyecto Rincón Litio, de la empresa Río Tinto, que producirá 50.000 toneladas anuales de carbonato de litio.
La Cámara de Diputados salteña aprobó el proyecto - enviado por el Ejecutivo - que prevé el acceso a financiamiento internacional. El plazo de amortización es de 20 años, con una tasa de interés de 6.75%.
A pesar del rechazo del Congreso a las transformaciones que el Gobierno Nacional busca hacerle al INTA e INTI, hay incertidumbre sobre lo que sucederá con estos dos organismos. Además, materialmente comienza a complicarse el funcionamiento normal de ambas instituciones.
Salta actualizó el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos
La provincia reguló cambios de uso de suelo agrícola en 700.000 hectáreas y ganadero en 1.500.000 hectáreas, garantizando producción sustentable y conservación ambiental.
Elecciones 2025: Este es el orden de las listas en la Boleta Única Papel
Este miércoles 27 de agosto se realizó el sorteo para determinar el orden de las nueve listas oficializadas que participarán en las elecciones nacionales del 26 de octubre.
Renunció Martín del Frari, quiere ser Defensor del Pueblo
El concejal, quien se postuló para cubrir el cargo de la Defensoría del Pueblo, presentó su renuncia este miércoles.