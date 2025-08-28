"No cuidaron al Presidente": ministro bonaerense criticó operativo de la Federal

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, criticó el operativo de la Policía Federal tras el ataque con piedras al presidente Javier Milei y a su comitiva en Lomas de Zamora: "No cuidaron al Presidente".

Alonso dijo en declaraciones a Urbana Play que al Presidente "no lo cuidaron" durante su actividad de campaña para las elecciones legislativas bonaerenses: "Uno cuando conoce esto sabe que hay lugares, hay climas sociales, hay situaciones...el Presidente tiene la libertad de ir a donde quiera y está perfecto. Hay formas de organizar las cosas, creo que esto no estuvo cuidado".

El ministro de Seguridad provincial dijo: "El único momento en que Milei habla del tema más delicado que tiene el Gobierno (las presuntas coimas, a partir de los audios de Diego Spagnuolo) es arriba de una camioneta mientras arrojan piedras".

Alonso planteó: "Fue una visita del Presidente en tono electoral. Se organizó una caravana en una camioneta con los candidatos y (Milei) se encontró con las dificultades del territorio. Fue un hecho que repudiamos, que es recibir agresiones, que no impactaron en él, por suerte, gracias a nuestro trabajo".

El funcionario provincial advirtió: "Si usted camina por el conurbano, es común encontrarse con volquetes. Yo no decidí que se haga esto, nos llegó una orden de servicio. El que organiza y conduce todo esto es el jefe de la Casa Militar".

Alonso detalló: "A mí me pidieron cuatro unidades antidisturbios, que son grupos de infantería, dos en una esquina y dos en otra, 12 motos que tenían que ir desde que Milei entraba a la Provincia hasta el lugar de la actividad y después cuando salía con la caravana".

El ministro de Seguridad bonaerense criticó: "Era una locura cuando vimos lo que iban a hacer. Había 50 efectivos más de seguridad (de la Bonaerense) acompañando porque veíamos que el Presidente estaba desprotegido".

Con información de TN