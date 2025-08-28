"No cuidaron al Presidente": ministro bonaerense criticó operativo de la Federal

Javier Alonso señaló que durante la caravana electoral en Lomas de Zamora el presidente estuvo desprotegido y cuestionó la coordinación de la Policía Federal.

Política28/08/2025

javier-alonso-es-ministro-de-seguridad-de-la-provincia-de-buenos-aires-2067509

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, criticó el operativo de la Policía Federal tras el ataque con piedras al presidente Javier Milei y a su comitiva en Lomas de Zamora: "No cuidaron al Presidente".

Alonso dijo en declaraciones a Urbana Play que al Presidente "no lo cuidaron" durante su actividad de campaña para las elecciones legislativas bonaerenses: "Uno cuando conoce esto sabe que hay lugares, hay climas sociales, hay situaciones...el Presidente tiene la libertad de ir a donde quiera y está perfecto. Hay formas de organizar las cosas, creo que esto no estuvo cuidado".

El ministro de Seguridad provincial dijo: "El único momento en que Milei habla del tema más delicado que tiene el Gobierno (las presuntas coimas, a partir de los audios de Diego Spagnuolo) es arriba de una camioneta mientras arrojan piedras".

Alonso planteó: "Fue una visita del Presidente en tono electoral. Se organizó una caravana en una camioneta con los candidatos y (Milei) se encontró con las dificultades del territorio. Fue un hecho que repudiamos, que es recibir agresiones, que no impactaron en él, por suerte, gracias a nuestro trabajo".

javier-milei-espert-y-karina-milei-durante-la-caravana-en-lomas-de-zamora-foto-reutersagustin-marcarA pesar del ataque, aseguran que Milei mantendrá su agenda de campaña

El funcionario provincial advirtió: "Si usted camina por el conurbano, es común encontrarse con volquetes. Yo no decidí que se haga esto, nos llegó una orden de servicio. El que organiza y conduce todo esto es el jefe de la Casa Militar".

Alonso detalló: "A mí me pidieron cuatro unidades antidisturbios, que son grupos de infantería, dos en una esquina y dos en otra, 12 motos que tenían que ir desde que Milei entraba a la Provincia hasta el lugar de la actividad y después cuando salía con la caravana". 

El ministro de Seguridad bonaerense criticó: "Era una locura cuando vimos lo que iban a hacer. Había 50 efectivos más de seguridad (de la Bonaerense) acompañando porque veíamos que el Presidente estaba desprotegido".

Con información de TN

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail