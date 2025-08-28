A pesar del ataque, aseguran que Milei mantendrá su agenda de campaña

Tras el ataque que sufrió Javier Milei durante una caravana en Lomas de Zamora, en el Gobierno aseguraron que no habrá cambios en el esquema de campaña para las elecciones. Es decir, el Presidente seguirá encabezando actos relacionados con los comicios bonaerenses y nacionales.

“Todo va a seguir igual”, indicaron en La Libertad Avanza, para confirmar que no evitarán que el jefe de Estado se presente en eventos venideros. Sin embargo, no niegan que podrían existir próximas ofensivas.

El mandatario es el principal exponente de la estrategia electoral, y es por eso que se espera que el 3 de septiembre cierre la campaña de PBA en Moreno.

Los incidentes en Lomas de Zamora y el rol de la custodia presidencial

Este miércoles la comitiva presidencial que se presentó en Lomas de Zamora fue evacuada de urgencia de la camioneta donde se encontraban. Además del jefe de Estado, estaban Karina Milei y José Luis Espert.

“En Olivos, luego del paso por Lomas de Zamora, donde los kukas tira piedras carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia. El 7 de septiembre y el 26 de octubre digamos en las urnas ‘kirchnerismo nunca más’“, escribió Milei en X.

La postura del mandatario se replicó por otros funcionarios, de manera pública y privada.

“Militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado: atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación", agregó Manuel Adorni, el vocero presidencial.

Horas después de estas publicaciones, la Policía detuvo a dos hombres: uno fue liberado y el otro fue trasladado a la Comisaría 1° de Lomas de Zamora.

El mismo fue identificado como Thiago Florentín, militante del Movimiento Teresa Rodríguez Votamos Luchar. El agresor tiene 22 años, y quedó detenido como responsable de los hechos.

En el oficialismo negaron fallas en el sistema de custodia presidencial y de Casa Militar, los encargados de cuidar a Javier Milei. “Ellos organizaron bien el operativo, lo que pasa es que los agresores se metieron entre la gente. Había de todo, había concejales, estaba el secretario de Seguridad, estaba todo orquestado. Hubo grupos de Izquierda, pero estaba media municipalidad de Lomas de Zamora, que dirige Federico Otermín", explicó otra fuente del Ejecutivo en diálogo con este medio.

El momento de tensión se dio en medio de un contexto delicado para el oficialismo. Por estas horas, el Ejecutivo sigue lidiando con las consecuencias que dejaron los audios de Diego Spagnuolo (extitular de la Andis), que hablan de presuntas coimas en el Estado. La Libertad Avanza también estuvo atenta al informe de gestión de Guillermo Francos en el Congreso, que se desarrolló durante todo el día.

