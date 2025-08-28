El nuevo arma de largo alcance, desarrollado en solo nueve meses por la empresa Fire Point, podría impactar en objetivos en casi toda la Rusia europea y cambiar la estrategia del conflicto.
Japón en alerta por erupción del monte Shinmoe
Las autoridades emitieron alerta de nivel 3 y pidieron a la población evitar acercarse al cráter tras la primera erupción desde julio.El Mundo28/08/2025
El monte Shinmoe, situado en la isla principal de Kyushu, en el suroeste de Japón, entró en erupción este jueves, con columnas de humo que se elevaron hasta 5.500 metros sobre la cima del volcán, según informaron medios locales.
Situado entre las prefecturas de Kagoshima y Miyazaki, el volcán de 1.421 metros entró en erupción a las (04:53 hora local) y lanzó material volcánico a 5.000 metros por encima del cráter por primera vez desde el 3 de julio, informó la agencia de noticias Kyodo News, citando a una oficina local de la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).
La JMA emitió una alerta de nivel 3, de una escala de 5, y pidió a la población que se abstuviera de acercarse al cráter tanto en la prefectura de Miyazaki como en la de Kagoshima, según la agencia.
El monte Shinmoe es uno de los 50 volcanes activos constantemente monitorizados en Japón y había entrado en erupción el 22 de junio por primera vez desde junio de 2018.
Con información de Noticias Argentinas
El presidente republicano analizó en la Casa Blanca distintas alternativas para diseñar la transición post-conflicto de la Franja.
Es la primera misión del OIEA desde que Teherán suspendió su cooperación tras el conflicto con Israel y los bombardeos estadounidenses en junio.
La Justicia colombiana dictó condena a menor por asesinato del senador Miguel UribeEl Mundo28/08/2025
El adolescente, que disparó tres veces al político durante un acto político en Bogotá, fue juzgado por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas.
Kiev y otras ciudades fueron blanco de 598 drones y 31 misiles en uno de los mayores ataques de la guerra, mientras la comunidad internacional busca impulsar la paz.
Una mujer de 47 años falleció tras el impacto de una rama desprendida durante la tormenta, mientras que los bomberos evacuaron a 770 personas.
Elecciones 2025: Este es el orden de las listas en la Boleta Única Papel
Este miércoles 27 de agosto se realizó el sorteo para determinar el orden de las nueve listas oficializadas que participarán en las elecciones nacionales del 26 de octubre.
El presidente Néstor Grindetti le contará a los socios este mediodía los puntos más importantes de la presentación que hizo el club ante Conmebol. En los próximos días se conocerá el castigo de la entidad.
Renunció Martín del Frari, quiere ser Defensor del Pueblo
El concejal, quien se postuló para cubrir el cargo de la Defensoría del Pueblo, presentó su renuncia este miércoles.
Comercio: amplían el horario de carga y descarga de mercadería en el centro de la ciudadSalta27/08/2025
Concejales aprobaron modificaciones a la ordenanza del 2012 ampliando, de esta manera, el horario en que los vehículos pueden cargan y descargan mercadería en los comercios del centro salteño.
Marocco adelantó que trabaja en la posibilidad de una nueva Reforma ConstitucionalPolítica27/08/2025
El Vicegobernador salteño anunció que trabaja con un grupo de asesores en una nueva Reforma de la Constitución; si bien no profundizó en la descripción de los cambios, adelantó que evalúa la supresión de las elecciones de medio término.