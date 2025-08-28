El presidente republicano analizó en la Casa Blanca distintas alternativas para diseñar la transición post-conflicto de la Franja.
Inspectores de la ONU ingresan a la planta nuclear de Bushehr en Irán
Es la primera misión del OIEA desde que Teherán suspendió su cooperación tras el conflicto con Israel y los bombardeos estadounidenses en junio.El Mundo28/08/2025
Inspectores de la ONU comenzaron a trabajar este miércoles en la instalación nuclear iraní de Bushehr, indicó el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).
“Están allí ahora”, dijo el argentino Rafael Grossi a periodistas en Washington. “Hoy están inspeccionando Bushehr”, en el suroeste de Irán, agregó.
Es el primer equipo del OIEA que entra a Irán desde que Teherán suspendió su cooperación con la agencia el mes pasado tras la guerra de 12 días con Israel y el bombardeo de Estados Unidos.
Sin embargo, Irán aclaró que el regreso de los inspectores del OIEA no supone una reanudación completa de la cooperación sobre el programa nuclear de Teherán, suspendida en julio.
Desde julio, una ley aprobada por el Parlamento iraní prohíbe en principio toda cooperación. “Aún no se ha aprobado ningún texto definitivo sobre el nuevo marco de cooperación con el OIEA y se están llevando a cabo intercambios de opiniones”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi, citado por la televisión estatal.
Qué hacen inspectores de la ONU en Irán
La agencia iraní de energía atómica dijo anteriormente que los inspectores del OIEA supervisarían el reemplazo de combustible en Bushehr, un importante sitio nuclear en el sudoeste de Irán que se salvó de la campaña militar israelí en junio.
Irán no dijo si se permitiría al OIEA acceder a otros sitios, incluidos Fordo y Natanz, que fueron atacados durante la guerra. Grossi dijo que las discusiones sobre la inspección de otros sitios estaban en curso sin lograr un acuerdo inmediato.
“Estamos conversando para que podamos ir a todos los lugares, incluidas las instalaciones que han sido afectadas”, explicó Grossi.
Añadió que Irán no puede restringir a los inspectores solo a “instalaciones no atacadas”. “No existe tal cosa como un trabajo de inspección a la carta”, dijo.
Es la primera vez que un grupo de inspectores de la ONU viaja a Irán desde la guerra que durante 12 días enfrentó a ese país con Israel y que incluyó duros bombardeos de Estados Unidos en plantas nucleares iraníes en junio pasado.
Con información de AFP
La Justicia colombiana dictó condena a menor por asesinato del senador Miguel UribeEl Mundo28/08/2025
El adolescente, que disparó tres veces al político durante un acto político en Bogotá, fue juzgado por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas.
Kiev y otras ciudades fueron blanco de 598 drones y 31 misiles en uno de los mayores ataques de la guerra, mientras la comunidad internacional busca impulsar la paz.
Una mujer de 47 años falleció tras el impacto de una rama desprendida durante la tormenta, mientras que los bomberos evacuaron a 770 personas.
Cruce entre Dinamarca y EEUU por Groenlandia: denuncian una operación de "injerencia"El Mundo27/08/2025
Las autoridades danesas convocaron el miércoles pasado al encargado de negocios norteamericano. La medida surgió a raíz de un informe de prensa que denunció "intentos de injerencia".
Turista argentina fue multada y echada de la Fontana di Trevi por meter los pies en el aguaEl Mundo27/08/2025
La mujer debió pagar 500 euros luego de que la Policía de Roma se percatara de su inapropiado accionar; el video se viralizó en redes sociales.
Hizo click en Facebook y ahora debe un préstamo millonario: El dramático relato de un jubilado de Yrigoyen
José María Guerrero, presidente del Centro de Jubilados "San Joaquín" de Hipólito Yrigoyen, contó su caso. A partir de esa simple acción, los delincuentes se comunicaron con su esposa y la estafaron.
Elecciones 2025: Este es el orden de las listas en la Boleta Única Papel
Este miércoles 27 de agosto se realizó el sorteo para determinar el orden de las nueve listas oficializadas que participarán en las elecciones nacionales del 26 de octubre.
Defensor del Pueblo: Madile se mostró sorprendido por la cantidad de aspirantes
Por Aries, el presidente del Concejo Deliberante de Salta, Darío Madile, ofreció un adelanto sobre la agenda legislativa. La elección del nuevo Defensor del Pueblo de la ciudad, un cargo de gran importancia, es un tema central.
El presidente Néstor Grindetti le contará a los socios este mediodía los puntos más importantes de la presentación que hizo el club ante Conmebol. En los próximos días se conocerá el castigo de la entidad.
Renunció Martín del Frari, quiere ser Defensor del Pueblo
El concejal, quien se postuló para cubrir el cargo de la Defensoría del Pueblo, presentó su renuncia este miércoles.