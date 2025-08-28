El presidente republicano analizó en la Casa Blanca distintas alternativas para diseñar la transición post-conflicto de la Franja.
La Justicia colombiana dictó condena a menor por asesinato del senador Miguel Uribe
El adolescente, que disparó tres veces al político durante un acto político en Bogotá, fue juzgado por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas.El Mundo28/08/2025
El adolescente de 15 años que disparó contra el senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe, fallecido a mediados de agosto tras una agonía de dos meses, fue sentenciado este miércoles a siete años de internamiento en un centro de reclusión para menores. Lo informó la fiscalía.
Uribe, del derechista Centro Democrático, murió el 11 de agosto por heridas en la cabeza tras un ataque armado durante un acto político en junio en Bogotá, que revivió los fantasmas de los peores años de la violencia política en Colombia.
Cinco aspirantes a la presidencia fueron acribillados durante la segunda mitad del siglo XX.
El adolescente que mató a Miguel Uribe no irá a una cárcel de mayores cuando cumpla 18 años
El joven “deberá permanecer siete años privado de libertad en un centro de atención especializada”, dijo la fiscalía el miércoles en un comunicado.
No será trasladado a una cárcel de mayores una vez que cumpla 18 años, precisó una vocera del ente acusador.
El adolescente fue juzgado en un tribunal penal especial para menores por intento de homicidio y porte ilegal de armas. La ley colombiana no permite modificar los cargos una vez aceptados por un menor acusado, por lo que fue juzgado por tentativa de asesinato y no por homicidio.
El legislador opositor de 39 años pasó dos meses en una unidad de cuidados intensivos en un hospital de Bogotá.
Allí fue sometido a múltiples cirugías y finalmente murió tras sufrir una hemorragia cerebral.
Videos mostraron el momento del atentado el 7 de junio, durante un mitin en un parque de un barrio popular de la capital. Luego de los disparos, en medio de la confusión y gritos de un centenar de personas que escuchaban su discurso, el candidato ensangrentado se desplomó. El menor le disparó tres veces, dos en la cabeza.
Los escoltas de Uribe lo hirieron en una pierna mientras intentaba huir a pie por un callejón cercano al sitio del ataque.
El caso es investigado como magnicidio
El caso es investigado por la fiscalía como un “magnicidio”, con el fin de identificar a los autores intelectuales.
Además del atacante, las autoridades arrestaron a otras cinco personas, incluido Elder José Arteaga Hernández, alias “El Costeño”, supuesto cerebro logístico del ataque.
Al resto de acusados, todos mayores de edad, la fiscalía les reformuló sus cargos como homicidio agravado. Las primeras hipótesis de los investigadores señalan como autores intelectuales a una disidencia de las FARC conocida como la Segunda Marquetalia.
Es la primera misión del OIEA desde que Teherán suspendió su cooperación tras el conflicto con Israel y los bombardeos estadounidenses en junio.
Kiev y otras ciudades fueron blanco de 598 drones y 31 misiles en uno de los mayores ataques de la guerra, mientras la comunidad internacional busca impulsar la paz.
Una mujer de 47 años falleció tras el impacto de una rama desprendida durante la tormenta, mientras que los bomberos evacuaron a 770 personas.
Cruce entre Dinamarca y EEUU por Groenlandia: denuncian una operación de "injerencia"El Mundo27/08/2025
Las autoridades danesas convocaron el miércoles pasado al encargado de negocios norteamericano. La medida surgió a raíz de un informe de prensa que denunció "intentos de injerencia".
Turista argentina fue multada y echada de la Fontana di Trevi por meter los pies en el aguaEl Mundo27/08/2025
La mujer debió pagar 500 euros luego de que la Policía de Roma se percatara de su inapropiado accionar; el video se viralizó en redes sociales.
Hizo click en Facebook y ahora debe un préstamo millonario: El dramático relato de un jubilado de Yrigoyen
José María Guerrero, presidente del Centro de Jubilados "San Joaquín" de Hipólito Yrigoyen, contó su caso. A partir de esa simple acción, los delincuentes se comunicaron con su esposa y la estafaron.
Elecciones 2025: Este es el orden de las listas en la Boleta Única Papel
Este miércoles 27 de agosto se realizó el sorteo para determinar el orden de las nueve listas oficializadas que participarán en las elecciones nacionales del 26 de octubre.
Defensor del Pueblo: Madile se mostró sorprendido por la cantidad de aspirantes
Por Aries, el presidente del Concejo Deliberante de Salta, Darío Madile, ofreció un adelanto sobre la agenda legislativa. La elección del nuevo Defensor del Pueblo de la ciudad, un cargo de gran importancia, es un tema central.
El presidente Néstor Grindetti le contará a los socios este mediodía los puntos más importantes de la presentación que hizo el club ante Conmebol. En los próximos días se conocerá el castigo de la entidad.
Renunció Martín del Frari, quiere ser Defensor del Pueblo
El concejal, quien se postuló para cubrir el cargo de la Defensoría del Pueblo, presentó su renuncia este miércoles.