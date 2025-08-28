Ataque masivo de Rusia a Ucrania dejó al menos 12 muertos y 48 heridos

Un ataque masivo de drones y misiles rusos a Ucrania, que incluyó a Kiev, la capital, mató al menos a 12 personas e hirió a otras 48, de acuerdo con información de las autoridades locales. La agresión se produjo este jueves, durante la madrugada europea.

Fue el primer gran ataque combinado ruso en Kiev, luego de varias semanas sin registrarse un ataque de esta magnitud. Se produce en un contexto en el que Estados Unidos lidera una serie de conversaciones con el objetivo de terminar la guerra, luego de tres años de conflicto

El ataque, considerado uno de los más importantes

Rusia lanzó 598 drones de ataque y señuelos y 31 misiles de diferentes tipos en todo el país, según la Fuerza Aérea de Ucrania, lo que lo convierte en uno de los mayores ataques aéreos de la guerra.

Entre los muertos había tres niños de 2, 14 y 17 años, afirmó Tymur Tkachenko, jefe de la administración de la ciudad de Kiev. Se espera que las cifras aumenten. Los equipos de rescate estaban en el lugar para sacar a las personas atrapadas bajo los escombros.

“Rusia elige balística en lugar de la mesa de negociaciones”, dijo el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, en una publicación en X tras el ataque. “Esperamos una respuesta de todos en el mundo que han pedido paz. Pero ahora más a menudo permanecen en silencio en lugar de tomar posiciones de principios”.

Uno de los ataques provocó un incendio en la refinería de petróleo Afipsky en la región de Krasnodar, dijeron las autoridades locales, mientras que se informó de un segundo incendio en la refinería de Novokuibyshevsk en la región de Samara. El ataque se produjo contra, al menos, 20 ubicaciones en siete distritos de Kiev. Casi 100 edificios resultaron dañados, incluido un centro comercial en el centro de la ciudad, y miles de ventanas fueron destrozadas, según reportaron las autoridades locales.

“La gente está sufriendo”

Las fuerzas ucranianas derribaron y neutralizaron 563 drones y señuelos y 26 misiles en todo el país, dijo su Fuerza Aérea. “Es la primera vez que atacan tan cerca”, dijo a AP, Sophia Akylina, una joven de 21 años. “Las negociaciones no han dado resultado, lamentablemente la gente está sufriendo”.

Uno de los objetivos afectados fue un edificio residencial de cinco pisos en el distrito de Darnytskyi, que sufrió un impacto directo. Un hedor acre de material quemado flotaba en el aire mientras los bomberos trabajaban para contener el incendio.

En medio de la destrucción, los socorristas buscaban sobrevivientes y sacaban cuerpos. Una multitud esperaba cerca a que sus familiares fueran rescatados de los escombros. Entre ellos, había un hombre que aún esperaba información sobre su esposa e hijo. Los cuerpos en bolsas negras fueron colocados a un lado del edificio.

Los residentes del vecindario dijeron que no era la primera vez que su distrito era atacado. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, dijo el jueves que estaba “horrorizado” por la serie de ataques, que también dañaron un edificio de la misión diplomática del bloque.

“Mis pensamientos están con las víctimas ucranianas y también con el personal de la delegación de la UE (Unión Europea), cuyo edificio resultó dañado en este ataque deliberado de Rusia”, escribió Costa en la red X. “La UE no se dejará intimidar”, agregó. Mientras tanto, la chance de que la paz sea acordada es incierta.

