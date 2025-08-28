El presidente republicano analizó en la Casa Blanca distintas alternativas para diseñar la transición post-conflicto de la Franja.
Temporal en Francia deja un muerto y un herido en un camping
Una mujer de 47 años falleció tras el impacto de una rama desprendida durante la tormenta, mientras que los bomberos evacuaron a 770 personas.El Mundo28/08/2025
Una mujer murió después de que se le cayera una rama encima en un camping. El trágico accidente ocurrió en medio de un fuerte temporal que azota al centro de Francia, después de olas de calor que mantuvieron a la población en vilo.
La víctima, de 47 años, estaba acampando cuando el cielo se oscureció y se desató una fuerte tormenta. Buscó refugio debajo de los árboles, pero una rama se desprendió y cayó justo sobre ella, provocándole graves lesiones.
El dramático episodio ocurrió este miércoles en un camping municipal del pueblo termal de Saint-Honoré-les-Bains, en el departamento de Nièvre.
Después del golpe, la mujer tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospital de Dijon para que atendieran sus heridas. El personal médico de la institución se esforzó por salvarla, pero lamentablemente murió este jueves.
No fue la única víctima. Otro hombre que estaba en el campamento también sufrió el impacto de una rama en la cabeza y por estas horas se encuentra recuperándose de las lesiones.
Los 770 huéspedes que se alojaban en el camping y el personal que trabajaba allí fueron evacuados durante varias horas. Mientras que unos 60 bomberos se movilizaron junto a la policía y las autoridades locales para realizar tareas preventivas en el lugar.
Francia atraviésa momentos críticos. Según informó la prensa local, gran parte del país está en alerta por este tipo de fenómenos, después de atravesar semanas de intensas olas de calor en la región.
De acuerdo con la información publicada por el portal español 20 Minutos, cerca de un tercio de los departamentos de la Francia metropolitana permanecen en alerta naranja por la formación de tormentas.
Con información de TN
Es la primera misión del OIEA desde que Teherán suspendió su cooperación tras el conflicto con Israel y los bombardeos estadounidenses en junio.
La Justicia colombiana dictó condena a menor por asesinato del senador Miguel UribeEl Mundo28/08/2025
El adolescente, que disparó tres veces al político durante un acto político en Bogotá, fue juzgado por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas.
Kiev y otras ciudades fueron blanco de 598 drones y 31 misiles en uno de los mayores ataques de la guerra, mientras la comunidad internacional busca impulsar la paz.
Cruce entre Dinamarca y EEUU por Groenlandia: denuncian una operación de "injerencia"El Mundo27/08/2025
Las autoridades danesas convocaron el miércoles pasado al encargado de negocios norteamericano. La medida surgió a raíz de un informe de prensa que denunció "intentos de injerencia".
Turista argentina fue multada y echada de la Fontana di Trevi por meter los pies en el aguaEl Mundo27/08/2025
La mujer debió pagar 500 euros luego de que la Policía de Roma se percatara de su inapropiado accionar; el video se viralizó en redes sociales.
Hizo click en Facebook y ahora debe un préstamo millonario: El dramático relato de un jubilado de Yrigoyen
José María Guerrero, presidente del Centro de Jubilados "San Joaquín" de Hipólito Yrigoyen, contó su caso. A partir de esa simple acción, los delincuentes se comunicaron con su esposa y la estafaron.
Elecciones 2025: Este es el orden de las listas en la Boleta Única Papel
Este miércoles 27 de agosto se realizó el sorteo para determinar el orden de las nueve listas oficializadas que participarán en las elecciones nacionales del 26 de octubre.
Defensor del Pueblo: Madile se mostró sorprendido por la cantidad de aspirantes
Por Aries, el presidente del Concejo Deliberante de Salta, Darío Madile, ofreció un adelanto sobre la agenda legislativa. La elección del nuevo Defensor del Pueblo de la ciudad, un cargo de gran importancia, es un tema central.
El presidente Néstor Grindetti le contará a los socios este mediodía los puntos más importantes de la presentación que hizo el club ante Conmebol. En los próximos días se conocerá el castigo de la entidad.
Renunció Martín del Frari, quiere ser Defensor del Pueblo
El concejal, quien se postuló para cubrir el cargo de la Defensoría del Pueblo, presentó su renuncia este miércoles.