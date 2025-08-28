Temporal en Francia deja un muerto y un herido en un camping

Una mujer murió después de que se le cayera una rama encima en un camping. El trágico accidente ocurrió en medio de un fuerte temporal que azota al centro de Francia, después de olas de calor que mantuvieron a la población en vilo.

La víctima, de 47 años, estaba acampando cuando el cielo se oscureció y se desató una fuerte tormenta. Buscó refugio debajo de los árboles, pero una rama se desprendió y cayó justo sobre ella, provocándole graves lesiones.

El dramático episodio ocurrió este miércoles en un camping municipal del pueblo termal de Saint-Honoré-les-Bains, en el departamento de Nièvre.

Después del golpe, la mujer tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospital de Dijon para que atendieran sus heridas. El personal médico de la institución se esforzó por salvarla, pero lamentablemente murió este jueves.

No fue la única víctima. Otro hombre que estaba en el campamento también sufrió el impacto de una rama en la cabeza y por estas horas se encuentra recuperándose de las lesiones.

Los 770 huéspedes que se alojaban en el camping y el personal que trabajaba allí fueron evacuados durante varias horas. Mientras que unos 60 bomberos se movilizaron junto a la policía y las autoridades locales para realizar tareas preventivas en el lugar.

Francia atraviésa momentos críticos. Según informó la prensa local, gran parte del país está en alerta por este tipo de fenómenos, después de atravesar semanas de intensas olas de calor en la región.

De acuerdo con la información publicada por el portal español 20 Minutos, cerca de un tercio de los departamentos de la Francia metropolitana permanecen en alerta naranja por la formación de tormentas.

Con información de TN