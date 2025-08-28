La líder de Coalición Cívica dijo que la hermana del Presidente “es recaudadora” y sostuvo que es “imposible” que Javier Milei no lo sepa; “este Gobierno es perverso”, agregó,
Sebastián Pareja tildó de “discapacitados” a quienes atacaron la caravana de Milei
El armador de LLA dijo que quienes lanzaron piedras contra la comitiva presidencial son “energúmenos” y sostuvo que el operativo de seguridad no falló.Política28/08/2025
Tras los incidentes durante una caravana de La Libertad Avanza (LLA) en Lomas de Zamora, donde manifestantes arrojaron piedras contra el vehículo que transportaba a Javier Milei, su hermana y candidatos, Sebastián Pareja, armador del partido y quien estuvo presente, tildó de “discapacitados” a los agresores. Además destacó que el operativo de seguridad no falló y resaltó que no hubo heridos.
“No terminó existiendo ningún herido de gravedad en la figura del Presidente o su hermana, que son los actores principales. Después, hubo un tercer cordón que tiene que ver con la cuestión local y tuvo que estar controlando a estos energúmenos, que son tipos discapacitados que están fuera de la lógica que podemos entender todos. Arrojar piedras a otras personas por el simple hecho de pensar distinto me parece que está fuera de lugar. Ahí falló ese control que no estaba a cargo de la seguridad de Milei ni de la Policía bonaerense”, señaló.
Además, explicó en diálogo con TN: “Estaban organizados. No llegamos a Lomas de Zamora y nos encontramos a un tipo que nos chifló y nos tiró una piedra. Había pequeños grupos. No eran locos sueltos. Fue el kirchnerismo, las proclama de ellos en contra nuestra y a favor de Cristina Kirchner. En la caravana me puse a discutir con una madre que puso a sus hijos a tirarnos barro. Es una cuestión de educación”.
Pareja consideró que los incidentes fueron producto de acciones del kirchnerismo contra el gobierno nacional por las medidas que se están aplicando y expresó: “Los hechos fueron de temer. Es la verdad contra la que estamos peleando todos los días, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Es mucho más profunda que cualquier otra. Ir al hueso implica quitarle a esta gente los kioscos con los que vivían a costa nuestra, por eso estamos tan expuestos”.
A su vez, contó que la caravana fue organizada de la misma manera que cualquier evento de campaña: los participantes habían visitado tres días antes el circuito que iba a tomar el vehículo y se presentó una propuesta a los organismos que se encargan de la protección del Presidente. En este marco, el jefe de campaña afirmó que las medidas de seguridad fueron cumplidas y sostuvo: “No hubo heridos”.
El ataque se produjo en la esquina de la avenida Hipólito Yrigoyen y la peatonal Laprida, en el centro de Lomas de Zamora, cuando manifestantes aprovecharon los escombros de un volquete que se encontraba en el camino para lanzarlos contra la comitiva presidencial en una secuencia que duró pocos segundos. El conductor de la camioneta de la caravana aceleró por indicación de la custodia para sacar a Milei de la zona de peligro, desvió su curso y no llegó a la Plaza Grigera, punto final previsto para el acto.
Desde La Libertad Avanza atribuyeron la agresión a militantes del Partido Justicialista. Sostuvieron que activistas del municipio que conduce el intendente peronista Federico Otermín los golpearon. Además, la presencia del volquete con escombros en la esquina del ataque alimentó las sospechas del oficialismo y desde LLA denuncian que no haberlo quitado es una prueba de que el intendente Otermín había “liberado la zona”.
Por su parte, el intendente se desligó de las acusaciones y apuntó contra Milei: “La Libertad Avanza anunció en las redes sociales una ‘caravana’ del Presidente para hoy en Lomas. Sería la primera vez que venga en su Presidencia. Nada más casta que aparecer para una foto unos días antes de las elecciones. Nos encantaría que venga a laburar, a inaugurar una obra, a traer patrulleros, a ayudar a alguien".
El Ministerio de Justicia adjudicó $648,8 M en pasajes y asistencia, pese a una oferta $34 M más barata; faltan precio testigo y detalle.
“El presidente logró un enfrentamiento entre la sociedad”, dijo Marcela Jesús
La postulante a diputada nacional cuestionó los despidos en organismos públicos y la falta de políticas sociales de contención.
Marocco adelantó que trabaja en la posibilidad de una nueva Reforma ConstitucionalPolítica27/08/2025
El Vicegobernador salteño anunció que trabaja con un grupo de asesores en una nueva Reforma de la Constitución; si bien no profundizó en la descripción de los cambios, adelantó que evalúa la supresión de las elecciones de medio término.
La exoficialista debutó como miembro del bloque Coherencia con una intervención marcada por el caos. El episodio incluyó cruces entre legisladores, grabaciones con celulares y acusaciones.
Son datos preliminares en un estudio sobre siete fármacos en común entre las compras de Andis y del Ministerio de Salud; Suizo Argentina fue el proveedor de uno de ellos.
Hizo click en Facebook y ahora debe un préstamo millonario: El dramático relato de un jubilado de Yrigoyen
José María Guerrero, presidente del Centro de Jubilados "San Joaquín" de Hipólito Yrigoyen, contó su caso. A partir de esa simple acción, los delincuentes se comunicaron con su esposa y la estafaron.
Elecciones 2025: Este es el orden de las listas en la Boleta Única Papel
Este miércoles 27 de agosto se realizó el sorteo para determinar el orden de las nueve listas oficializadas que participarán en las elecciones nacionales del 26 de octubre.
Defensor del Pueblo: Madile se mostró sorprendido por la cantidad de aspirantes
Por Aries, el presidente del Concejo Deliberante de Salta, Darío Madile, ofreció un adelanto sobre la agenda legislativa. La elección del nuevo Defensor del Pueblo de la ciudad, un cargo de gran importancia, es un tema central.
El presidente Néstor Grindetti le contará a los socios este mediodía los puntos más importantes de la presentación que hizo el club ante Conmebol. En los próximos días se conocerá el castigo de la entidad.
Renunció Martín del Frari, quiere ser Defensor del Pueblo
El concejal, quien se postuló para cubrir el cargo de la Defensoría del Pueblo, presentó su renuncia este miércoles.