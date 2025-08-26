Impulsan nuevas medidas de control para propietarios de perros potencialmente peligrosos

La Cámara de Diputados de la Provincia aprobó el proyecto de ley que prevé nuevas medidas de control para propietarios de perros de razas potencialmente peligrosas.

En este sentido, el representante de Rosario de Lerma – Nicolás Taibo – explicó que la iniciativa viene a perfeccionar el marco normativo vigente respecto a la tenencia de este tipo de animales y, de esta forma, garantizar mayores niveles de seguridad pública y bienestar animal.

Para tal fin, señaló, se creará un registro de propietarios provincial, en coordinación con los Municipios, para unificar toda la información.

“Se incorpora de capacitación obligatoria como requisito para los propietarios. No se busca penalizar, sino brindarle herramientas formativas que contribuyan a una convivencia segura”, sostuvo el legislador, advirtiendo finalmente que el incumplimiento de las normas conllevará sanciones para la persona.