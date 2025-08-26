Día contra el Dengue: Impulsan un sello de “escuelas eco-amigables" en la ciudad

A pesar del rechazo del Congreso a las transformaciones que el Gobierno Nacional busca hacerle al INTA e INTI, hay incertidumbre sobre lo que sucederá con estos dos organismos. Además, materialmente comienza a complicarse el funcionamiento normal de ambas instituciones.
Cada 26 de agosto se conmemora el Día Internacional del Dengue, la enfermedad transmitida por mosquito Aedes Aegypti convertido en uno de los ejes de las campañas sanitarias del país.
En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, el director de Educación Ambiental de la municipalidad capitalina, Ramiro Ragno, informó que se lanzó un sello de “escuelas eco-amigables” para incentivar acciones de cuidado con el medio ambiente.
“Largamos para las veintinueve escuelas centinelas, que son las que están colindando con el Río Arias y el Río Arenales, que es el gran cordón sanitario, un sello de escuelas eco-amigables. Tuvimos una reunión con las directoras y directores, para que apliquen pequeñas acciones mediante proyectos institucionales o áulicos respecto a la prevención contra el Dengue”, expresó.
Las instituciones podrán elegir entre elaborar un código de convivencia ambiental, iniciar la separar los residuos interna, o realizar una actividad ambiental comunitaria puertas afuera, relacionada al descacharrado.
Ragno señaló que, además de esta actividad, durante el año Educación Ambiental realiza capacitaciones en centros vecinales, CICs, e instituciones como grupos scout o policía infantil, con el fin de informar sobre la gestión de residuos, salud pública y respecto a la limpieza de espacios públicos.
“Tenemos charlas y juegos de matar mitos sobre el dengue, tratando de identificar que en el río, en el arroyo, en los canales donde el agua corre, por más que lo veamos con maleza, el agua que corre es foco de proliferación del huevo del mosquito y que el huevo puede estar un año seco en una tapita o el borde de una palangana” expresó y recordó #el dengue está candente todo el año, y es netamente urbano”.
En esa línea, el funcionario invitó a la sociedad a participar de actividades como el Neumatón, Eco-canje y Reciclatón, que celebrará su primera edición en septiembre.
Impulsan nuevas medidas de control para propietarios de perros potencialmente peligrososSalta26/08/2025
Diputados salteños aprobaron el proyecto de ley que prevé la creación de un registro provincial de propietarios de perros de razas potencialmente peligrosas, así como capacitación respecto a la tenencia responsable.
“No es ayuda, es una responsabilidad”: dictarán un taller sobre el proceso para solicitar la cuota alimentariaSalta26/08/2025
El taller se realizará este viernes 29 desde las 9 horas en el Parque de la Familia. Está destinado a mujeres que estén por iniciar el proceso o que ya lo hayan iniciado y necesiten hacer consultas puntuales.
Registro de Evaluadores para el ingreso a las Fuerzas: Más de 60 psicólogos se inscribieron en las capacitacionesSalta26/08/2025
La presidenta del Colegio de Psicólogos, Gisela Pedersen, brindó detalles del convenio de cooperación con el Ministerio de Seguridad. “El objetivo es cuidar la salud mental de quienes nos cuidan”, remarcó.
Las inscripciones estarán abiertas hasta cumplir los 100 cupos de deportistas o hasta el 14 de septiembre. La carrera se llevará a cabo el domingo 21 del mes próximo, a partir de las 8.
El cronograma de pagos correspondiente al mes de agosto, iniciará este sábado 30 con el pago de la Compensación Transitoria Docente.
Saeta debe cuatro mil millones de pesos y suspenden el servicio nocturno
Debido a una deuda de 4 mil millones de pesos con las empresas operadoras, estas decidieron suspender el servicio. Saeta trabaja para conseguir los fondos necesarios y evitar la medida.
Aeropuerto Martín Miguel de Güemes: vuelos afectados por la segunda jornada de paro
Las medidas de fuerza de ATEPSA generan numerosos vuelos cancelados, demorados y reprogramados, tanto para partidas como para arribos en el aeropuerto de Salta.
Microbasurales: Emiliano Durand anunció multas más duras y decomiso de vehículos
El intendente Emiliano Durand anunció el envío de una ordenanza al Concejo Deliberante para aplicar multas más altas y decomisar vehículos de quienes arrojen basura en la vía pública.
Milei compartió en Instagram un comunicado de Suizo Argentina en medio del escándalo
El Presidente compartió un comunicado oficial de la droguería Suizo Argentina, empresa que está bajo investigación judicial por presuntas coimas en contratos con el Estado.
