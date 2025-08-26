Día contra el Dengue: Impulsan un sello de “escuelas eco-amigables" en la ciudad

Cada 26 de agosto se conmemora el Día Internacional del Dengue, la enfermedad transmitida por mosquito Aedes Aegypti convertido en uno de los ejes de las campañas sanitarias del país.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, el director de Educación Ambiental de la municipalidad capitalina, Ramiro Ragno, informó que se lanzó un sello de “escuelas eco-amigables” para incentivar acciones de cuidado con el medio ambiente.

“Largamos para las veintinueve escuelas centinelas, que son las que están colindando con el Río Arias y el Río Arenales, que es el gran cordón sanitario, un sello de escuelas eco-amigables. Tuvimos una reunión con las directoras y directores, para que apliquen pequeñas acciones mediante proyectos institucionales o áulicos respecto a la prevención contra el Dengue”, expresó.

Las instituciones podrán elegir entre elaborar un código de convivencia ambiental, iniciar la separar los residuos interna, o realizar una actividad ambiental comunitaria puertas afuera, relacionada al descacharrado.

Ragno señaló que, además de esta actividad, durante el año Educación Ambiental realiza capacitaciones en centros vecinales, CICs, e instituciones como grupos scout o policía infantil, con el fin de informar sobre la gestión de residuos, salud pública y respecto a la limpieza de espacios públicos.

“Tenemos charlas y juegos de matar mitos sobre el dengue, tratando de identificar que en el río, en el arroyo, en los canales donde el agua corre, por más que lo veamos con maleza, el agua que corre es foco de proliferación del huevo del mosquito y que el huevo puede estar un año seco en una tapita o el borde de una palangana” expresó y recordó #el dengue está candente todo el año, y es netamente urbano”.

En esa línea, el funcionario invitó a la sociedad a participar de actividades como el Neumatón, Eco-canje y Reciclatón, que celebrará su primera edición en septiembre.