El jefe de Gabinete responderá a más de 1.300 preguntas formuladas por legisladores de distintos bloques, en una jornada clave para conocer el rumbo del Gobierno.
Diputados buscan que se declare la Emergencia Vial a nivel nacional
Mediante un proyecto de declaración, los legisladores salteños solicitaron a sus pares nacionales que declaren la emergencia. “El deterioro de las rutas imposibilita la producción y se lleva vidas”, advirtieron.Política26/08/2025
En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de Salta, los legisladores aprobaron un proyecto de declaración que solicito a los legisladores nacionales que declaren la Emergencia Vial en todo el país.
“Toda la inversión y todo el sacrificio que venimos haciendo para posicionar a Güemes como el corazón de la industria y del desarrollo – por el lugar estratégico que tiene nuestro Departamento – se ve frustrada por la carencia que tiene la infraestructura vial”, aseguró el representante de Güemes, Germán Rallé.
Aseguró que las rutas nacionales son los principales medios de conexión entre las distintas jurisdicciones, ya que permiten el transporte de bienes, personas, el acceso a la Salud y a la Educación.
“Atravesamos una situación crítica que requiere respuestas. La declaración de Emergencia Vial se torna urgente”, apuntó el diputado, y cuestionó que, si bien Vialidad Nacional sigue funcionando, el gobierno libertario la ha desfinanciado totalmente; “nuestros impuestos en los combustibles no vuelven en obras”, completó.
Advirtió que este año hubo un gran incremento de accidentes viales en su Departamento y que el 80% de las muertes se debe al estado de la ruta.
“Nuestros legisladores nacionales, que tienen que comprometerse en defender las pocas cosas que quedan en este norte obligado, tienen que hacerlo manifestándole al gobierno nacional que están dando la espalda a este país, país que se torna cada vez más unitario”, finalizó Rallé.
Martín Menem, sobre el escándalo de la ANDIS: "El contenido de los audios es absolutamente falso"Política26/08/2025
El titular de la Cámara de Diputados reafirmó que el caso que involucraría a Karina Milei y a "Lule" Menem.
La Cámara de Diputados salteña aprobó el proyecto - enviado por el Ejecutivo - que prevé el acceso a financiamiento internacional. El plazo de amortización es de 20 años, con una tasa de interés de 6.75%.
El Gobierno libertario pretendía implementar despidos encubiertos a pesar de contar con una cautelar en contra y el rechazo de las dos cámaras del Congreso al decreto desregulador del Presidente.
Escándalo por presuntas coimas en Discapacidad: Faltazo de los funcionarios nacionales en DiputadosPolítica26/08/2025
El ministro Lugones y el nuevo titular de la ANDIS se ausentaron este miércoles en el plenario de las comisiones de Salud y de Discapacidad que los había convocado.
Dejó todo listo para recortar 400 mil pensiones con una auditoría denunciada internacionalmente. Ajustó un 23% del presupuesto, despidió a más de 300 trabajadores y desarticuló programas de inclusión.
Saeta debe cuatro mil millones de pesos y suspenden el servicio nocturno
Debido a una deuda de 4 mil millones de pesos con las empresas operadoras, estas decidieron suspender el servicio. Saeta trabaja para conseguir los fondos necesarios y evitar la medida.
Aeropuerto Martín Miguel de Güemes: vuelos afectados por la segunda jornada de paro
Las medidas de fuerza de ATEPSA generan numerosos vuelos cancelados, demorados y reprogramados, tanto para partidas como para arribos en el aeropuerto de Salta.
Microbasurales: Emiliano Durand anunció multas más duras y decomiso de vehículos
El intendente Emiliano Durand anunció el envío de una ordenanza al Concejo Deliberante para aplicar multas más altas y decomisar vehículos de quienes arrojen basura en la vía pública.
Milei compartió en Instagram un comunicado de Suizo Argentina en medio del escándalo
El Presidente compartió un comunicado oficial de la droguería Suizo Argentina, empresa que está bajo investigación judicial por presuntas coimas en contratos con el Estado.
El cronograma de pagos correspondiente al mes de agosto, iniciará este sábado 30 con el pago de la Compensación Transitoria Docente.