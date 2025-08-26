Diputados buscan que se declare la Emergencia Vial a nivel nacional

En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de Salta, los legisladores aprobaron un proyecto de declaración que solicito a los legisladores nacionales que declaren la Emergencia Vial en todo el país.

“Toda la inversión y todo el sacrificio que venimos haciendo para posicionar a Güemes como el corazón de la industria y del desarrollo – por el lugar estratégico que tiene nuestro Departamento – se ve frustrada por la carencia que tiene la infraestructura vial”, aseguró el representante de Güemes, Germán Rallé.

Aseguró que las rutas nacionales son los principales medios de conexión entre las distintas jurisdicciones, ya que permiten el transporte de bienes, personas, el acceso a la Salud y a la Educación.

“Atravesamos una situación crítica que requiere respuestas. La declaración de Emergencia Vial se torna urgente”, apuntó el diputado, y cuestionó que, si bien Vialidad Nacional sigue funcionando, el gobierno libertario la ha desfinanciado totalmente; “nuestros impuestos en los combustibles no vuelven en obras”, completó.

Advirtió que este año hubo un gran incremento de accidentes viales en su Departamento y que el 80% de las muertes se debe al estado de la ruta.

“Nuestros legisladores nacionales, que tienen que comprometerse en defender las pocas cosas que quedan en este norte obligado, tienen que hacerlo manifestándole al gobierno nacional que están dando la espalda a este país, país que se torna cada vez más unitario”, finalizó Rallé.