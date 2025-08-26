Mediante un proyecto de declaración, los legisladores salteños solicitaron a sus pares nacionales que declaren la emergencia. “El deterioro de las rutas imposibilita la producción y se lleva vidas”, advirtieron.
Martín Menem, sobre el escándalo de la ANDIS: "El contenido de los audios es absolutamente falso"
El titular de la Cámara de Diputados reafirmó que el caso que involucraría a Karina Milei y a "Lule" Menem.Política26/08/2025
El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, volvió a hablar sobre el escándalo que estalló dentro del Gobierno tras la filtración de audios atribuidos al exfuncionario Diego Spagnuolo donde se detalla un presunto esquema de coimas que tendría a Karina Milei y a Eduardo "Lule" Menem como actores fundamentales. "Se trata de una monumental operación", reafirmó.
Tras ser consultado sobre el contenido de los audios, respondió: "Si fuera verdad, está la Justicia investigando. Creemos en la división de poderes. El kirchnerismo estaría hablando de lawfare. En un Estado de derecho, las pruebas se definen en Tribunales, no en medios de comunicación", dijo durante una entrevista en LN+. "Que la Justicia investigue el caso y que le caiga todo el peso de la ley al responsable", agregó y aclaró: "Hay transparencia total tanto de Karina como de Javier Milei".
"Nadie te puede aseverar que esos audios sean auténticos. Están supereditados. El contenido de los audios es absolutamente falso".
Respecto a la salida de Spagnuolo, quien fue despedido tras la difusión de los audios, Menem explicó que el Gobierno decidió apartarlo "preventivamente" al señalar que, en caso de que el contenido fuera cierto, "omitió denunciarlo en el acto" y, si no lo fuera, estuvo "vociferando adjetivos negativos sobre otros funcionarios".
"No me pidas que opine sobre casos hipotéticos o situaciones que desconozco. Lo único que conozco son audios de origen dudoso y no puedo decir más", dijo.
Por otro lado, habló del silencio del presidente Javier Milei, quien aún no se pronunció sobre el tema, y dijo: "El Presidente no puede estar contestando ante cada bomba de humo que están metiendo permanentemente los medios de comunicación. Tiene que trabajar".
Al igual que lo hizo durante una entrevista que dio este lunes, Menem vinculó la difusión de los audios con las elecciones tanto en la provincia de Buenos Aires como en las nacionales. "Todo indica que la operación viene del lado del kirchnerismo", lanzó y agregó que las elecciones "los tiene muy nerviosos, las encuestas no les dan bien. Esto puede ser una buena operación para tratar de frenar a un gobierno que viene a toda marcha, con muy buenas expectativas y esperanzas en toda la población". "Es un espacio que está en retirada que no quiere perder esa supremacía. Tiene fecha de defunción".
"No descartes que aparezcan otras operaciones en otros lados", advirtió el presidente de la Cámara baja. "¿Te acordás las barbaridades que decían del presidente Milei?", preguntó. En relación a las elecciones, instó a la gente a ir a votar en los próximos comicios "porque quedarse en casa es darle lugar a estos chantas".
Este lunes, durante otra entrevista, el riojano negó rotundamente las acusaciones contra el Gobierno y remarcó: "No tienen cómo atacarnos, porque en la gestión han sido un mamarracho en los últimos 20 años, y entonces tratan de llevarte al barro. Es con lo que vamos a tener que convivir y todavía faltan dos semanas" para las elecciones, aseguró.
El jefe de Gabinete responderá a más de 1.300 preguntas formuladas por legisladores de distintos bloques, en una jornada clave para conocer el rumbo del Gobierno.
La Cámara de Diputados salteña aprobó el proyecto - enviado por el Ejecutivo - que prevé el acceso a financiamiento internacional. El plazo de amortización es de 20 años, con una tasa de interés de 6.75%.
El Gobierno libertario pretendía implementar despidos encubiertos a pesar de contar con una cautelar en contra y el rechazo de las dos cámaras del Congreso al decreto desregulador del Presidente.
Escándalo por presuntas coimas en Discapacidad: Faltazo de los funcionarios nacionales en DiputadosPolítica26/08/2025
El ministro Lugones y el nuevo titular de la ANDIS se ausentaron este miércoles en el plenario de las comisiones de Salud y de Discapacidad que los había convocado.
Dejó todo listo para recortar 400 mil pensiones con una auditoría denunciada internacionalmente. Ajustó un 23% del presupuesto, despidió a más de 300 trabajadores y desarticuló programas de inclusión.
Saeta debe cuatro mil millones de pesos y suspenden el servicio nocturno
Debido a una deuda de 4 mil millones de pesos con las empresas operadoras, estas decidieron suspender el servicio. Saeta trabaja para conseguir los fondos necesarios y evitar la medida.
Aeropuerto Martín Miguel de Güemes: vuelos afectados por la segunda jornada de paro
Las medidas de fuerza de ATEPSA generan numerosos vuelos cancelados, demorados y reprogramados, tanto para partidas como para arribos en el aeropuerto de Salta.
Microbasurales: Emiliano Durand anunció multas más duras y decomiso de vehículos
El intendente Emiliano Durand anunció el envío de una ordenanza al Concejo Deliberante para aplicar multas más altas y decomisar vehículos de quienes arrojen basura en la vía pública.
Milei compartió en Instagram un comunicado de Suizo Argentina en medio del escándalo
El Presidente compartió un comunicado oficial de la droguería Suizo Argentina, empresa que está bajo investigación judicial por presuntas coimas en contratos con el Estado.
El cronograma de pagos correspondiente al mes de agosto, iniciará este sábado 30 con el pago de la Compensación Transitoria Docente.