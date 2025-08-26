Escándalo por presuntas coimas en Discapacidad: Faltazo de los funcionarios nacionales en Diputados

El ministro de Salud, Mario Lugones, y el titular de Agencia de Discapacidad (ANDIS), Alejandro Vilches, evitaron dar explicaciones en Diputados por el escándalo de ex funcionario del área, Diego Spagnuolo, por los audios en los que habló de presuntas coimas. Los funcionarios no se presentaron en la sesión en las comisiones de Acción Social y Salud Pública y Discapacidad de la Cámara Baja, donde habían sido invitados a exponer.

El titular de Acción Social y Salud Pública, Pablo Yedlin, recordó que habían convocado a los funcionarios para que aclararan el tema “y lamentablemente no hemos tenido respuestas. Tenemos la idea de que no van a venir, no es la primera vez que nos pasa que invitamos a ministros y funcionarios de este Gobierno y no vienen”, señaló.

“Lamentablemente no hemos conseguido. Nos pasa también con los pedidos de informes, que no se contestan, y nos pasa también en el Congreso con las interpelaciones”, observó el diputado tucumano, que recordó que uno de los objetivos de los legisladores es hacer leyes, pero también lo es controlar al Ejecutivo, incluso llegando al juicio político como última instancia, a la hora de usar las herramientas que tiene el Congreso para controlar al Ejecutivo.

Detalló Yedlin la existencia de siete proyectos presentados por los diputados Sergio Casas, Esteban Paulón, Andrea Freites, Sabrina Selva, Oscar Agost Carreño, Ricardo López Murphy y Christian Castillo, entre otros, en cuyos expedientes se piden informes, interpelaciones o la creación de una comisión para investigar las coimas en la ANDIS y compras directas de ANDIS a medicamentos.