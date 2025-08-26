Terminó la extracción de datos del teléfono de Diego Spagnuolo y empieza etapa de análisis

La ausencia de los funcionarios reavivó las críticas de la oposición, que advirtió que podría impulsar un emplazamiento en el recinto.
Los expertos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) de la Procuración General de la Nación concluyeron hoy con la extracción de datos del celular del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo en la causa que investiga si es verídico el audio en el que se lo escucha decir estar vinculado al supuesto pago de sobornos.
La DATIP logró la descarga de la información pese a que el ex funcionario no proporcionó la clave de acceso al celular cuando le fue secuestrado durante un procedimiento en su casa de un barrio privado en Pilar, informaron fuentes judiciales.
Ahora se avanzará con la extracción de datos de los móviles de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivkrer, accionistas de la droguería Suizo Argentina, mencionada en los audios de Spagnuolo como el lugar de donde partirían los pedidos de sobornos a laboratorios.
También se analizará el dispositivo del ex funcionario de ANDIS Daniel Garbellini, único que entregó la clave de acceso y se aguardaba en Comodoro Py la presencia del padre de los Kovalivkrer, Eduardo, quien ya se retiró de la actividad profesional, pero figura como accionista.
Por otra parte, el juez federal Sebastián Casanello quedó en condiciones de definir la situación procesal del jefe de Seguridad del barrio privado Nordelta, quien ayer negó en declaración indagatoria haberle avisado de la llegada de la policía a uno de los Kovalivkrer, quien se retiró del lugar antes del ingreso de los móviles.
Ariel De Vicentis refirió que estaba de vacaciones, pero, pese a ello, ante lo que sucedía y por responsabilidad profesional se comunicó y pidió una copia de la orden de presentación y confirmar que se trataba de policías.
Además, dijo que es parte de sus tareas este tipo de control y negó haber advertido a ninguno de los Kovalivker -ambos hermanos residentes en Nordelta- de la presencia policial al ser indagado por supuesto "encubrimiento" y "obstrucción a la justicia".
Jonathan Kovalivkrer se presentó en la tarde del lunes en los tribunales de Retiro junto a un abogado, Martín Magram y entregó su celular al fiscal Franco Picardi aunque no proporcionó la clave de acceso.
