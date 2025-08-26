La ausencia de los funcionarios reavivó las críticas de la oposición, que advirtió que podría impulsar un emplazamiento en el recinto.
Kicillof sobre el escándalo en ANDIS: “No alcanza con negar, deberán explicarlo”
El gobernador bonaerense cuestionó la actitud del Gobierno frente a las denuncias de coimas y comparó el caso con el polémico episodio de la criptomoneda $LIBRA.Política26/08/2025
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cuestionó la actitud del Gobierno en medio del escándalo por coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y advirtió que "no alcanza con negar" los hechos, sino que los funcionarios involucrados "tendrán que explicarlo en la Justicia".
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aseguró este lunes que el contenido de los audios del extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo, es "absolutamente falso" y lo atribuyó a una "monumental operación" de la oposición. Tanto el presidente Javier Milei como su hermana y principal apuntada, Karina Milei, evitaron referirse al tema en sus apariciones públicas.
"Este es un gobierno que no tiene abuelita: son el mejor ministro, el mejor gobierno. Y cuando uno tiene que hacerse ese autobombo es porque realmente los demás no ven lo mismo. La transparencia hay que demostrarla, hay que ejercerla, y es una opinión de otros también", señaló Kicillof este martes en CNN Radio.
"Se vienen acumulando una serie de hechos y denuncias, algunas muy escandalosas. En esto soy respetuoso, pero creo que son graves las denuncias que hay, por la sucesión y verosimilitud que tienen. Como las valijas que se vieron llegar, fueron denuncias de adentro del Gobierno", remarcó.
Kicillof comparó la denuncia por coimas en ANDIS con el escándalo que se desató luego de que Milei promocionara la criptomoneda $LIBRA. "Cuando Hayden Davis habló, dijo algo parecido a lo que se está hablando hoy: 'A Milei le hago decir lo que quiero pagándole a la hermana', y ahora aparece esto del 3%. Lo tiene que explicar el Gobierno", sostuvo.
Consultado sobre las declaraciones de Martín Menem, quien aseguró que Milei es la persona "más transparente de la historia", el gobernador respondió: "Dime de qué presumes y te diré de qué careces". "Me parece un tema grave como denuncia. Spagnuolo era muy de confianza de Milei, de Karina, Lule, todos esos personajes. No alcanza con negarlo: lo tienen que explicar en la Justicia, como corresponde", insistió.
