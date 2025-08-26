Dirigente de Misiones reveló que Lule le pidió que recaude el 10% de los sueldos de Pami y Anses

Un dirigente libertario de Misiones que había denunciado pedidos de "diezmos" a los empleados de PAMI, aseguró que Lule Menem lo llamó y le dijo que la maniobra "no era delito y se hacía en todos lados".

En medio del escándalo por las coimas en Discapacidad, surgen nuevos testimonios sobre el accionar del subsecretario de la Presidencia.

Samuel Doichele es un agricultor de Wanda, Misiones. En mayo encabezó una denuncia junto a otros 20 dirigentes libertarios de Misiones contra Adrián Núñez, el titular de La Libertad Avanza en la provincia. Aseguró que había un sistema para que funcionarios políticos de PAMI y ANSES entregaran el 10% de sus sueldos a la cuenta personal de Núñez.

Relató que cuando el tema de Misiones se había hecho público, Lule Menem lo llamó para aclararle que había un "malentendido" y que esa operatoria era algo habitual.

"Me llamó Lule Menem y me dijo que pedir el 10% no era delito y se hacía en todos lados", recordó Doichele en una entrevista con Futuröck. Cuando lo consultaron si ese llamado figuraba en la causa penal, agregó: "Figura todito, todo, todo".

Luego de ir a la Justicia, desde el partido amenazaron con pisarlo "como cucaracha", pero no se amilanó. "Como bicho de monte, cuando amenazan avanzamos", planteó.

Con información de LPO