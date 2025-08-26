La Fiscalía Penal de Apolinario Saravia investiga las circunstancias que provocaron el siniestro. El fin de semana en Salta dejó un saldo de dos muertes por siniestros viales.
Salta crea un registro de evaluadores para el ingreso a las Fuerzas de Seguridad
La gestión está a cargo de la Coordinación de Bienestar Policial y Penitenciario del Ministerio de Seguridad y Justicia con la cooperación del Colegio Profesional de Psicólogos de Salta.Policiales26/08/2025
El Ministerio de Seguridad y Justicia, por medio de la Coordinación de Bienestar Policial y Penitenciario, y el Colegio Profesional de Psicólogos de Salta trabajan en la creación del primer Registro de Evaluadores para el Ingreso a las Fuerzas de Seguridad de la Provincia.
El objetivo es garantizar la transparencia y las capacidades profesionales para la detección de perfiles aptos para desempeñarse en las Fuerzas de Seguridad Provincial a partir de evaluaciones específicas centradas en salud mental, emocional, la capacidad de manejo del estrés y la resiliencia, entre otros aspectos.
Las capacitaciones están a cargo del CPPS, especialistas de la Coordinación de Bienestar Policial y Penitenciario y de la doctora Marta Díaz de Dragotta, experta de renombre nacional en técnicas para el diagnóstico de perfiles aptos para Fuerzas de Seguridad, licenciada en Psicología y exdirectora del Servicio de Salud Mental de Sanidad Policial del Ministerio de Justicia y Seguridad de Mendoza, autora de libros e investigaciones sobre los indicadores que evidencian si una persona es apta para portar un arma y desempeñarse en Fuerzas de Seguridad.
Las capacitaciones se extenderán hasta el 30 de agosto. A posterior se conformará el padrón de evaluadores con quienes hayan participado de todas las instancias de la capacitación obligatoria habilitante.
Las consultas pueden realizarse en capacitació[email protected].
Efectivos de la Subcomisaría San Jorge asistieron ayer a una bebé de dos semanas de vida que se encontraba con problemas respiratorios.
Narcotráfico en Salta: Más de 850 kilos de droga incautados en 2025
El ministro Solá Usandivaras resaltó resultados de la lucha contra el narcotráfico: secuestros de droga, bandas desarticuladas y operativos de protección ciudadana.
La Subsecretaría de Seguridad Vial coordinó el trabajo preventivo y operativo que se realizó durante el fin de semana en distintos puntos de la Provincia a fin de reducir la siniestralidad y mortalidad en el tránsito.
Un hombre de aproximadamente 30 años fue encontrado sin vida este sábado por la mañana, alrededor de las 9 horas, en un rastrojo del barrio El Jardín de Coronel Moldes.
Los procedimientos se realizaron durante controles en comercios de Apolinario Saravia. Dos personas fueron infraccionadas. Intervino la Fiscalía Penal zonal.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Saeta debe cuatro mil millones de pesos y suspenden el servicio nocturno
Debido a una deuda de 4 mil millones de pesos con las empresas operadoras, estas decidieron suspender el servicio. Saeta trabaja para conseguir los fondos necesarios y evitar la medida.
La nueva función permite que los enlaces de Instagram en WhatsApp muestren un ícono de autenticidad, confirmando que pertenecen al titular de la cuenta.
El dólar blue hoy lunes 25 de agosto sube $ 20 y se ofrece a $ 1345 para la compra y $ 1365 para la venta. El aumento se da en un escenario de mayor tensión política de cara a las elecciones legislativas.
Un sondeo de la encuestadora Proyección marca que el 75 por ciento está al tanto de las filtraciones. En ese marco, habrá nuevos vetos a las leyes que benefician al Garrahan y las universidades.