Salta crea un registro de evaluadores para el ingreso a las Fuerzas de Seguridad

El Ministerio de Seguridad y Justicia, por medio de la Coordinación de Bienestar Policial y Penitenciario, y el Colegio Profesional de Psicólogos de Salta trabajan en la creación del primer Registro de Evaluadores para el Ingreso a las Fuerzas de Seguridad de la Provincia.

El objetivo es garantizar la transparencia y las capacidades profesionales para la detección de perfiles aptos para desempeñarse en las Fuerzas de Seguridad Provincial a partir de evaluaciones específicas centradas en salud mental, emocional, la capacidad de manejo del estrés y la resiliencia, entre otros aspectos.

Las capacitaciones están a cargo del CPPS, especialistas de la Coordinación de Bienestar Policial y Penitenciario y de la doctora Marta Díaz de Dragotta, experta de renombre nacional en técnicas para el diagnóstico de perfiles aptos para Fuerzas de Seguridad, licenciada en Psicología y exdirectora del Servicio de Salud Mental de Sanidad Policial del Ministerio de Justicia y Seguridad de Mendoza, autora de libros e investigaciones sobre los indicadores que evidencian si una persona es apta para portar un arma y desempeñarse en Fuerzas de Seguridad.

Las capacitaciones se extenderán hasta el 30 de agosto. A posterior se conformará el padrón de evaluadores con quienes hayan participado de todas las instancias de la capacitación obligatoria habilitante.

Las consultas pueden realizarse en capacitació[email protected].