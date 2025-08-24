Incautan más de 700 kilos de carne no apta para el consumo en comercios

La Policía Rural y Ambiental de Las Lajitas infraccionó a dos personas, propietarias de distintas carnicerías, por la tenencia y comercialización de productos cárnicos no aptos para el consumo humano en Apolinario Saravia.

En total, se decomisaron más de 700 kilos de carne porcina y vacuna.

Intervinieron la Fiscalía Penal local y el Juzgado de Garantías de Joaquín V. González.