Los procedimientos se realizaron durante controles en comercios de Apolinario Saravia. Dos personas fueron infraccionadas. Intervino la Fiscalía Penal zonal.
Investigan el hallazgo de un hombre sin vida en Coronel Moldes
Un hombre de aproximadamente 30 años fue encontrado sin vida este sábado por la mañana, alrededor de las 9 horas, en un rastrojo del barrio El Jardín de Coronel Moldes.Policiales24/08/2025
El hallazgo se informó al sistema de emergencias 911, lo que movilizó a personal policial que trabaja en el lugar para investigar las causas del fallecimiento, consignaron medios locales.
Hasta el momento no se dieron a conocer datos sobre la identidad de la víctima ni detalles específicos de lo ocurrido. Las autoridades informaron que se están realizando las pericias correspondientes para esclarecer el caso.
Se espera que en las próximas horas se brinde información oficial sobre las circunstancias que rodearon el hecho.
Fue un trabajo de la División Delitos Contra la Propiedad. Se secuestraron un automóvil, una moto y otros elementos. Intervino la UNICROH.
Durante esta madrugada se incautaron tres redes utilizadas de manera ilegal en distintos sectores del embalse. Intervino la Unidad Fiscal Contravencional y el Juzgado de Garantías 3.
Salta: fue hallado con un cuadro de grave deshidratación el niño extraviado en el montePoliciales23/08/2025
El trabajo de búsqueda se había activado el miércoles a raíz de la alerta de familiares. El niño fue localizado esta madrugada y trasladado al hospital local donde permanece internado por deshidratación.
Ocurrió ayer en la intersección de ruta provincial 26 y calle Joaquín V. González, donde un hombre perdió la vida. Trabajaron efectivos del Distrito de Prevención 10. Intervino la UGAP.
Un hombre de 28 años habría sustraído elementos tras violentar una puerta de ingreso. Se secuestraron dos parlantes. Intervino la Fiscalía Penal de Cerrillos.
Saeta debe cuatro mil millones de pesos y suspenden el servicio nocturno
Debido a una deuda de 4 mil millones de pesos con las empresas operadoras, estas decidieron suspender el servicio. Saeta trabaja para conseguir los fondos necesarios y evitar la medida.
Las puertas de acceso al público en el Estadio Martearena se habilitarán a partir de las 20:30 horas, mientras que el partido comenzará a las 22 horas.
Por la salvaje agresión el chico perdió un diente y tiene otras seis piezas dentales comprometidas. La docente fue detenida cuando intentaba huir de la ciudad.
Petri y Bullrich en la mira por compras millonarias a la droguería Suizo ArgentinaPolítica24/08/2025
Los ministerios de Defensa y Seguridad que conducen Patricia Bullrich y Luis Petri acumularon contratos millonarios con la droguería señalada por Diego Spagnuolo como la empresa que operaba un esquema de coimas con funcionarios del gobierno.
Operativo en partido de Central Norte dejó 20 demorados; cinco con requerimiento judicialDeportes24/08/2025
El evento se llevó a cabo anoche entre los equipos de Central Norte y Gimnasia y Esgrima. Asistieron alrededor de 3600 personas. La cobertura estuvo integrada por más de 400 efectivos.