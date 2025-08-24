Investigan el hallazgo de un hombre sin vida en Coronel Moldes

El hallazgo se informó al sistema de emergencias 911, lo que movilizó a personal policial que trabaja en el lugar para investigar las causas del fallecimiento, consignaron medios locales.

Hasta el momento no se dieron a conocer datos sobre la identidad de la víctima ni detalles específicos de lo ocurrido. Las autoridades informaron que se están realizando las pericias correspondientes para esclarecer el caso.

Se espera que en las próximas horas se brinde información oficial sobre las circunstancias que rodearon el hecho.