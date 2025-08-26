Quiebra de President Petroleum: la Provincia busca resguardar activos y evitar despidos

El ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, confirmó en Aries que la empresa President Petroleum S.A., operadora en Loma de Olmedo, fue declarada en quiebra. La situación complica la resolución del pozo descontrolado y la continuidad de la actividad hidrocarburífera Pichanal, Orán.

“Estamos presentándonos en la quiebra, que tramita en Buenos Aires, pidiendo el resguardo de los activos porque la Ley de Hidrocarburos determina que en casos como este esos activos deben regresar a la Provincia”, explicó.

De los Ríos aseguró que se trabaja en la reversión administrativa y jurídica del área: “La Provincia tiene que revertir rápidamente el área. Al mismo tiempo estamos tratando de cuidar lo que más nos interesa, que son las fuentes de trabajo”.

En Loma de Olmedo hay entre 18 y 20 trabajadores vinculados a cinco pozos que aún producen unos 25 m³ diarios. “Estamos intentando reorganizar esa área en otra persona jurídica que mantenga la operación de esos pozos, aunque produzcan poco, porque lo esencial es mantener los puestos de trabajo”, sostuvo.

“Buscamos que continúe la operación, revertir el área y resguardar los activos en la quiebra. Queremos salir de esta desgraciada situación lo antes posible”, concluyó.