Tormenta de arena en Phoenix dejó 39000 personas sin electricidad y vuelos suspendidos

“110 625″: el mensaje escrito con sangre que salvó a una mujer atrapada en una habitaciónEl Mundo26/08/2025
Quedó encerrada en un sexto piso sin comida, teléfono ni baño. La salvó un repartidor en moto que descifró su pedido de auxilio.
Una nube de polvo conocida como haboob atravesó el área metropolitana y dejó a más de 39 mil personas sin electricidad en medio de un fenómeno extremo que también obligó a suspender vuelos.El Mundo26/08/2025
Una tormenta de arena impactó este lunes en el área metropolitana de Phoenix, Arizona, dejando a unas 39.000 personas sin suministro eléctrico, afectando el tránsito en las rutas y provocando la suspensión temporal de los vuelos en el Aeropuerto Internacional Sky Harbor.
El fenómeno, conocido como haboob, se formó junto a tormentas eléctricas y fuertes vientos, reduciendo la visibilidad a apenas 400 metros en toda la zona urbana.
Según PowerOutage.us, la mayoría de los usuarios sin electricidad se encontraban en el condado de Maricopa, donde se concentra gran parte de la población del estado.
El Departamento de Transporte de Arizona advirtió en redes sociales que, ante estas condiciones, “no se debe conducir hacia una tormenta de arena, pero si estás conduciendo cuando una te alcanza, detente en la orilla, cuida tu vida”.
Vuelos demorados y árboles caídos
La nube de polvo también impactó en la operación aérea. Los despegues en el Aeropuerto Sky Harbor quedaron suspendidos por “clima extremo”, informó Heather Shelbrack, subdirectora de aviación para relaciones públicas de la terminal. Recién hacia la noche los vuelos fueron autorizados nuevamente, aunque con demoras de entre 15 y 30 minutos.
En localidades vecinas, como Gilbert, varios semáforos quedaron fuera de servicio y la policía reportó la caída de árboles en diferentes puntos de la ciudad.
El meteorólogo Mark O’Malley, del Servicio Meteorológico Nacional en Phoenix, explicó que el patrón de lluvias de este verano ha sido “muy irregular”, con zonas muy secas y otras con precipitaciones intensas: “Eso es típico de un monzón”.
Con información de TN
Thierry Lima da Silva confesó el triple crimen en Ilhéus y admitió que su intención era robar apenas seis dólares; permanece detenido en prisión preventiva.
La fiscal general Pam Bondi confirmó la pesquisa internacional sobre redes de narcotráfico desde Venezuela, México y otros países, tras la declaración de culpabilidad de Ismael “El Mayo” Zambada.
La Policía y la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos trabajan para determinar las causas del siniestro ocurrido en la localidad de Shanklin.
Bajo esta nueva disposición, los pasajeros que no quepan en un asiento utilizando los reposabrazos como referencia deberán solicitar y pagar un segundo espacio en la compra.
El cardenal Pietro Parolin expresó su dolor por las víctimas del ataque israelí al hospital Nasser en Khan Younis y advirtió sobre la ausencia de pasos concretos hacia la paz.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Debido a una deuda de 4 mil millones de pesos con las empresas operadoras, estas decidieron suspender el servicio. Saeta trabaja para conseguir los fondos necesarios y evitar la medida.
La nueva función permite que los enlaces de Instagram en WhatsApp muestren un ícono de autenticidad, confirmando que pertenecen al titular de la cuenta.
El dólar blue hoy lunes 25 de agosto sube $ 20 y se ofrece a $ 1345 para la compra y $ 1365 para la venta. El aumento se da en un escenario de mayor tensión política de cara a las elecciones legislativas.
Un sondeo de la encuestadora Proyección marca que el 75 por ciento está al tanto de las filtraciones. En ese marco, habrá nuevos vetos a las leyes que benefician al Garrahan y las universidades.