Tres muertos y un hospitalizado tras caída de helicóptero en Reino Unido

“110 625″: el mensaje escrito con sangre que salvó a una mujer atrapada en una habitaciónEl Mundo26/08/2025
Quedó encerrada en un sexto piso sin comida, teléfono ni baño. La salvó un repartidor en moto que descifró su pedido de auxilio.
La Policía y la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos trabajan para determinar las causas del siniestro ocurrido en la localidad de Shanklin.El Mundo26/08/2025
Tres personas murieron y una se encuentra en grave estado tras la caída de un helicóptero en la isla británica de Wight.
"Podemos confirmar que tres personas han muerto debido al desplome de un helicóptero ocurrido esta mañana en la Isla de Wight. En total, había cuatro personas a bordo, y una de ellas se encuentra actualmente en el hospital en estado grave", informó este lunes la Policía en un comunicado.
La Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos anunció que inició una investigación sobre la caída de la aeronave.
"No haremos comentarios sobre las circunstancias del incidente, pero continuaremos trabajando con la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos", agregó el comunicado de la Policía.
Northumbria Helicopters, el operador de la nave siniestrada, confirmó que su helicóptero se vio involucrado en el accidente en el área de Shanklin en la Isla de Wight, donde se "estaba dando una clase de vuelo".
Los servicios de emergencia acudieron al lugar del desplome a las 9:24 hora local (8:24 GMT). El herido fue trasladado al Centro de Traumatología Mayor del Hospital Universitario de Southampton.
Con información de Noticias Argentinas
Quedó encerrada en un sexto piso sin comida, teléfono ni baño. La salvó un repartidor en moto que descifró su pedido de auxilio.
Thierry Lima da Silva confesó el triple crimen en Ilhéus y admitió que su intención era robar apenas seis dólares; permanece detenido en prisión preventiva.
La fiscal general Pam Bondi confirmó la pesquisa internacional sobre redes de narcotráfico desde Venezuela, México y otros países, tras la declaración de culpabilidad de Ismael “El Mayo” Zambada.
Bajo esta nueva disposición, los pasajeros que no quepan en un asiento utilizando los reposabrazos como referencia deberán solicitar y pagar un segundo espacio en la compra.
El cardenal Pietro Parolin expresó su dolor por las víctimas del ataque israelí al hospital Nasser en Khan Younis y advirtió sobre la ausencia de pasos concretos hacia la paz.
Los ministros de Exteriores del organismo mantuvieron una reunión con el canciller ucraniano y dejaron en claro el respaldo occidental a Kiev
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Debido a una deuda de 4 mil millones de pesos con las empresas operadoras, estas decidieron suspender el servicio. Saeta trabaja para conseguir los fondos necesarios y evitar la medida.
La nueva función permite que los enlaces de Instagram en WhatsApp muestren un ícono de autenticidad, confirmando que pertenecen al titular de la cuenta.
El dólar blue hoy lunes 25 de agosto sube $ 20 y se ofrece a $ 1345 para la compra y $ 1365 para la venta. El aumento se da en un escenario de mayor tensión política de cara a las elecciones legislativas.
Un sondeo de la encuestadora Proyección marca que el 75 por ciento está al tanto de las filtraciones. En ese marco, habrá nuevos vetos a las leyes que benefician al Garrahan y las universidades.