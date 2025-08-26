El Vaticano expresó “asombro” por la crisis en Gaza tras ataque a hospital

El secretario de Estado vaticano, cardenal Pietro Parolin, expresó su preocupación por la situación en Gaza y aseguró que en la Santa Sede están “atónitos” ante la continuidad de la crisis y la falta de respuesta efectiva, luego de que un ataque israelí contra el hospital Nasser en Khan Younis provocara la muerte de al menos 20 personas, entre ellas cinco periodistas.

Parolin afirmó que “estamos atónitos por lo que está sucediendo en Gaza, a pesar de la condena mundial, porque existe una condena unánime de lo que está sucediendo”, al ser consultado por reporteros en el sur de Italia.

El alto representante de la Santa Sede calificó el bombardeo como “un sin sentido” y lamentó la ausencia de vías para una solución efectiva al conflicto. “Parece no haber un atisbo de solución”, señaló Parolin, quien consideró que la situación “se está volviendo cada vez más complicada y, desde el punto de vista humanitario, cada vez más precaria, con todas las consecuencias que vemos continuamente”.

Las palabras de Parolin se producen tras una jornada marcada por protestas masivas en Israel, donde familiares de rehenes y grupos civiles exigieron un alto el fuego y la liberación de los secuestrados por Hamas. Decenas de miles de manifestantes bloquearon autopistas, encendieron neumáticos y se concentraron frente a residencias de ministros, dentro de un día de protesta convocado por el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos.

En Tel Aviv, el movimiento encabezado por parientes de los secuestrados pidió a la sociedad israelí redoblar la presión para lograr un acuerdo que termine el conflicto. “Le pido a la ciudadanía: salgan a las calles con nosotros, solo a través de nuestra fortaleza podremos lograr un acuerdo completo y poner fin a la guerra. El Gobierno los ha abandonado, pero el pueblo los traerá de vuelta”, afirmó Einav Zangauker, madre del rehén Matan Zangauker, durante una rueda de prensa.

La escalada de violencia se reflejó con especial crudeza en el ataque al hospital Nasser, ubicado en Khan Younis, al sur de la Franja de Gaza. Según fuentes médicas locales, el bombardeo provocó numerosas víctimas y dejó destrozos en las instalaciones sanitarias en un momento de alta vulnerabilidad humanitaria.

Frente a esta emergencia, Parolin llamó a la comunidad internacional y a los actores políticos a no observar los acontecimientos con pasividad. “No debemos rendirnos y hay que seguir trabajando por la paz y la reconciliación”, instó el cardenal, quien reeditó el mensaje del papa Francisco sobre el valor de la esperanza y la voluntad de diálogo. En sus palabras, “se necesita esperanza para todo el mundo”, recordando que el Jubileo proclamado por el pontífice está dedicado precisamente a ese tema.

El secretario de Estado vaticano también hizo mención a la situación en Ucrania y la importancia de la política y la disposición espiritual como claves para abrir vías a la reconciliación. “Se necesita mucha política, porque existen muchas soluciones teóricas… hay muchos caminos para alcanzar la paz, pero se debe querer llevarlos a la práctica”, subrayó Parolin.

La reacción del Vaticano coincide con el aumento de la presión sobre el gobierno israelí. El domingo anterior, cientos de miles de personas llenaron las calles de Tel Aviv durante una masiva manifestación para exigir el fin de la ofensiva militar y que se concrete un acuerdo para el retorno de los rehenes.

El primer ministro Benjamín Netanyahu continúa, no obstante, con los planes para intensificar las operaciones y avanzar sobre Gaza, decisión que agrava la polarización social y la emergencia en el enclave.

Mientras tanto, organizaciones humanitarias y eclesiásticas insisten en la urgencia de restablecer canales de negociación y socorrer a la población civil.

Parolin advirtió que “la situación es cada vez más precaria” y reiteró que “hay que seguir trabajando por la paz y la reconciliación” para evitar un agravamiento aún mayor del sufrimiento en Gaza y otros escenarios de conflicto.

