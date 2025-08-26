Trump confirmó que volvió a hablar con Putin tras reunión con Zelenski y líderes europeos

“110 625″: el mensaje escrito con sangre que salvó a una mujer atrapada en una habitaciónEl Mundo26/08/2025
Quedó encerrada en un sexto piso sin comida, teléfono ni baño. La salvó un repartidor en moto que descifró su pedido de auxilio.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que volvió a hablar con su par ruso, Vladimir Putin, tras la reunión que mantuvo la semana pasada con el mandatario de Ucrania, Volodimir Zelenski, y otros líderes europeos en la Casa Blanca.
La última vez que Trump había hablado con Putin fue el 18 de agosto, cuando interrumpió sus conversaciones con Zelenski y los europeos en la Casa Blanca para llamar al líder ruso.
“Sí, lo he hecho”, respondió Trump a los periodistas cuando se le preguntó si había hablado con Putin desde entonces.
“Cada conversación que tengo con él es una buena conversación. Y luego, desafortunadamente, una bomba es lanzada sobre Kiev o algún otro lugar, y me enojo mucho al respecto”, añadió.
“Creo que vamos a terminar la guerra”
+Trump también mantuvo una histórica reunión con Putin en Alaska el 15 de agosto, en un intento por sellar un acuerdo para poner fin a la invasión rusa de Ucrania.
Tras su conversación telefónica el 18 de agosto, Trump afirmó que Putin había acordado mantener una reunión bilateral con Zelenski. Sin embargo, Moscú ha afirmado desde entonces que no hay planes para tales conversaciones.
“Porque no le cae bien”, respondió Trump cuando se le preguntó por qué Putin parecía reacio a reunirse cara a cara con Zelenski.
Sin embargo, el mandatario estadounidense afirmó que aún creía que un acuerdo para poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania estaba cerca.
“Creo que vamos a terminar la guerra”, indicó.
Con información de TN
Thierry Lima da Silva confesó el triple crimen en Ilhéus y admitió que su intención era robar apenas seis dólares; permanece detenido en prisión preventiva.
La fiscal general Pam Bondi confirmó la pesquisa internacional sobre redes de narcotráfico desde Venezuela, México y otros países, tras la declaración de culpabilidad de Ismael “El Mayo” Zambada.
La Policía y la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos trabajan para determinar las causas del siniestro ocurrido en la localidad de Shanklin.
Bajo esta nueva disposición, los pasajeros que no quepan en un asiento utilizando los reposabrazos como referencia deberán solicitar y pagar un segundo espacio en la compra.
El cardenal Pietro Parolin expresó su dolor por las víctimas del ataque israelí al hospital Nasser en Khan Younis y advirtió sobre la ausencia de pasos concretos hacia la paz.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Debido a una deuda de 4 mil millones de pesos con las empresas operadoras, estas decidieron suspender el servicio. Saeta trabaja para conseguir los fondos necesarios y evitar la medida.
La nueva función permite que los enlaces de Instagram en WhatsApp muestren un ícono de autenticidad, confirmando que pertenecen al titular de la cuenta.
El dólar blue hoy lunes 25 de agosto sube $ 20 y se ofrece a $ 1345 para la compra y $ 1365 para la venta. El aumento se da en un escenario de mayor tensión política de cara a las elecciones legislativas.
Un sondeo de la encuestadora Proyección marca que el 75 por ciento está al tanto de las filtraciones. En ese marco, habrá nuevos vetos a las leyes que benefician al Garrahan y las universidades.