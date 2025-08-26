Venezuela: Maduro impulsa nuevo alistamiento militar tras presencia de buques de EE.UU.

“110 625″: el mensaje escrito con sangre que salvó a una mujer atrapada en una habitaciónEl Mundo26/08/2025
Quedó encerrada en un sexto piso sin comida, teléfono ni baño. La salvó un repartidor en moto que descifró su pedido de auxilio.
El llamado busca activar un “sistema defensivo” ante la amenaza de Donald Trump.El Mundo26/08/2025
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó una nueva jornada de alistamiento de milicianos con el objetivo de “completar” el reclutamiento iniciado el fin de semana tras el despliegue de buques estadounidenses en el Caribe para combatir el narcotráfico.
“He ordenado realizar otra jornada masiva de alistamiento nacional el próximo viernes 29 y sábado 30 de agosto, para que todos y todas puedan participar y completar así el alistamiento nacional y este primer paso de activación a filas del sistema defensivo”, indicó Maduro en un mensaje de audio difundido este lunes en su canal de Telegram.
Según el mandatario, la nueva convocatoria responde a que los centros de alistamiento dispuestos este fin de semana fueron “desbordados” por la “presencia masiva” de ciudadanos que acudieron a inscribirse en la Milicia Nacional Bolivariana (MNB), un cuerpo compuesto por civiles voluntarios creado en 2009 por el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).
“Estoy seguro que esta prueba que ha puesto la vida, esta amenaza imperialista contra la paz del continente, y contra nuestro país, la volveremos a vencer”, agregó.
EE.UU. amenaza con usar “todo su poder”
El jueves pasado, Maduro convocó a una primera jornada de registro como parte del “plan Nacional de Soberanía y Paz”, activado tras el anuncio de EE.UU. sobre un posible despliegue de buques cerca de Venezuela en el marco de sus acciones contra el narcotráfico.
El martes de la semana pasada, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que Washington está preparado para “usar todo su poder” para frenar el “flujo de drogas hacia su país”, lo que incluiría el envío de buques y soldados a aguas caribeñas.
Durante el inicio de las inscripciones, el ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, pidió no “caer en nerviosismo”.
Además, aseguró que no se trata de “una movilización nacional”, sino de un proceso “voluntario”.
Por su parte, la líder opositora María Corina Machado instó, a través de una publicación en la red social X, a desobedecer la convocatoria del Ejecutivo, y afirmó que las plazas del país permanecieron vacías.
Con información de EFE
